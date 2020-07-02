Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler gerçekleştirdiği toplantıda sermaye piyasalarına ilişkin verileri ve gelecek beklentilerini paylaştı.

TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, son beş aylık süreçte hisse senedi piyasasına 313 bin yeni yerli yatırımcının katılımıyla aktif bireysel yatırımcı sayısının borsa tarihinin en yükseği olan 790 bine ulaştığını söyledi.

Alp Keler, son 12 ayda yatırım fonlarının yüzde 88, bireysel emeklilik fonlarının ise yüzde 41 artmasıyla kurumsal yatırımcı portföy büyüklüğünün 369 milyar TL’ye çıktığına dikkat çekti. “Bir yılda sermaye piyasalarına gelen yerli yatırımcı sayısı borsa tarihimizin rekoru” diyen Alp Keler, bu konuda şöyle konuştu: ‘’Sermaye piyasalarımızın derinleşmesi için yeni gelen yatırımcıları kalıcı hale getirmemiz ve yatırımcı sayısını daha da artırmamız lazım. Böylece hem piyasalar derinleşecek hem de yerli yatırımcılarımız da uzun vadede şirketlerin büyümesinden pay alabileceklerdir. Tabii sadece yerli yatırımcı değil yabancı yatırımcıları da yeniden piyasalarımıza çekmemiz gerekiyor.”

Bireysel yatırımcılara, piyasa riskleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Keler, şu önerilerde bulundu:

“Risksiz yatırım diye bir şey yok. Bu noktada sağlam yatırım politikası ise akıllıca risk yönetmektir. Özellikle hisse senedi piyasasında işlem yapan yatırımcılar, sosyal medya yönlendirmeleri, ‘tüyo’ ve ‘söylenti’lere dayalı kısa vadeli yatırımlar yerine, bilgi ve etkin risk yönetimine dayalı uzun vadeli yatırımları tercih ederlerse varlıklarını artırabilirler. Çünkü borsa, riski yüksek ancak uzun vadede yüksek getiri potansiyeli sunan çok iyi bir yatırım alanıdır.’’