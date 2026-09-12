İş kazasında gözünü kaybeden usta, 778 bin lira tazminat kazandı

AA muhabirine açıklama yapan Çalışkan, 2 metre 50 santimetre boyundaki kalıbın düşmesi sonucu kaza yaşandığını, doktorların ameliyat ettikten sonra gözünün iyileşmeyeceğini ve kör olacağını söylediklerini anlattı.

Gözünü kaybetmesine bir türlü alışamadığını aktaran Çalışkan, şöyle konuştu:

"Yolda giderken bir gözünü kapatınca nasıl gidebilirsin? Böyle bir acayip, gariplik hissediyor insan. Şu gözümün kör oluşuna alışamadım. Yolda giderken sersemliyorum. Bir iş yapıyorsun, yaparken ne bileyim ben onu tutayım dersin, yapamıyorsun. Gözümü kaybettikten sonra en büyük destekçim eşim oldu. İnşaata gitsem almıyorlar, diğer işlere gitsem sağlık raporu istiyorlar. 'Senin gözün kör' diye geri çeviriyorlar. Ben ne yapayım? Buradan aldığım parayla 2 tane inek aldım. Onunla geçimimi yapıyorum. Ayakta kalmaya çalışıyorum. Daha önce inşaat ustasıydım şimdi 2 tane hayvana bakıyorum."