Tek bir adet üretildi: 1.000 HP’lik Ferrari CZ26 sahnesini aldı... İşte özellikleri

1970’lerin İtalyan endüstriyel tasarımından ilham alan CZ26, Argento Veloce gövde rengi, özel malzemeleri ve yeniden geliştirilen aerodinamik yapısıyla Ferrari’nin kişiye özel otomobil üretimindeki yaklaşımını ortaya koyuyor. Ferrari’nin tasarım ve mühendislik ekiplerinin yaklaşık iki yıl süren çalışması sonucunda ortaya çıkan model, yalnızca bir adet üretilerek sahibine özel bir otomobil olarak Ferrari ürün gamındaki yerini alıyor.
328 km/s’lik maksimum hızı ve 0’dan 100 km/s’ye 2,5 saniyede ulaşan performansıyla CZ26, teknik yetenekleri kişiselleştirilmiş bir tasarım anlayışıyla bir araya getiriyor.
Dünyanın önde gelen spor otomobil üreticilerinden Ferrari, tamamen kişiye özel One-Off otomobiller geliştirdiği Special Projects programının en yeni ürünü Ferrari CZ26’yı tanıttı. ABD’li özel bir müşteri için geliştirilen bu özel üretim model, Ferrari Design Centre tarafından Ferrari Baş Tasarım Sorumlusu Flavio Manzoni’nin liderliğinde tasarlandı. SF90 Stradale’nin performans ve teknoloji altyapısından yararlanan CZ26, superspor berlinetta anlayışını daha yalın, modern ve kişisel bir tasarım üzerinden yeniden yorumluyor.
Ferrari’nin Special Projects programı, markanın seçkin müşterilerinin hayallerindeki otomobili gerçeğe dönüştürmesine olanak sağlıyor. Bu kapsamda geliştirilen Ferrari CZ26 da müşterisinin beklentileri doğrultusunda şekillendiriyor.
CZ26’nın tasarımında ilk hedef, otomobile uzaktan bile fark edilebilecek bir kimlik kazandırmak oldu. Tasarımın merkezinde yer alan yatay çizgiler, kompakt yolcu kabini ve belirgin şekilde şekillendirilen dört çamurluk, otomobilin yere yakın ve atletik duruşunu ortaya çıkarıyor. İki hacimli gövde mimarisi ise CZ26’nın geleneksel Berlinetta oranlarını farklı bir bakış açısıyla ele almasını sağlıyor.
3 70’lerin İtalyan tasarım mirasına çağdaş bir yorum
Ferrari CZ26’nın tasarımında 1970’lerin İtalyan endüstriyel tasarımından alınan ilham, günümüz Ferrari tasarım anlayışıyla bir araya getiriliyor. Otomobilin ön bölümünden arka kısmına kadar bütün yüzeyler birbiriyle bağlantılı olacak şekilde ele alınırken, işlevsel parçalar da gövdenin yalın formunun doğal bir parçası haline getiriliyor.
Önde, otomobilin tüm genişliği boyunca uzanan yapı, ultra ince aydınlatma modüllerini, fren soğutma kanallarını ve sensörleri tek bir tasarım içerisinde bir araya getiriyor. Aydınlatma modüllerinin gövdeye mümkün olduğunca sade biçimde yerleştirilmesi, dikey ön kenarla birlikte CZ26’nın karakteristik ön görünümünü oluşturuyor.
Arka tarafta ise kısa ve keskin kuyruk yapısı, konsol formundaki aydınlatmalar ve geniş difüzör, otomobilin yatay tasarım temasını devam ettiriyor. Karbon fiber çamurluk detayları ve hava girişleri, burada tasarımın yalnızca estetik bir unsur olmadığını; aerodinamik ihtiyaçlarla birlikte şekillendiğini de gösteriyor.
Argento Veloce ile kendine özgü bir karakter
CZ26’nın tek örnek olma özelliği, renk ve malzeme seçimlerinde de kendisini gösteriyor. Otomobile özel olarak geliştirilen Argento Veloce gövde rengi, sıvı metal görünümündeki gümüş tonuyla gövdenin heykelsi yüzeylerini öne çıkarıyor. Rosso Lampante detaylar ise gümüş renkli gövde üzerinde teknik bölümlere dikkat çeken kontrast bir görünüm sunuyor.
Bunların yanında pigmentli karbon fiber parçalar otomobilin yüzeylerine farklı bir derinlik kazandırırken, CZ26 için hazırlanan özel jantlarda parlak siyah yüzeyler mikro partiküllü özel bir uygulamayla tamamlanıyor. Arka bölümde kullanılan doğal yüzeyli titanyum egzoz çıkışları da otomobilin teknik ve performans odaklı karakterini destekliyor.
Kabinde de tamamen CZ26’ya özgü detaylar
Dışarıdaki tasarım yaklaşımı, iç mekânda da devam ediyor. Siyah teknik kumaş döşeme, CZ26 için özel olarak geliştirilen ve eklemeli üretim teknolojisiyle hazırlanan koltuk parçalarıyla bir araya geliyor. Dışarıdaki Rosso Lampante dokunuşlar kabinde de kullanılırken, koltuklara işlenen CZ26 logosu modelin tek örnek olarak geliştirildiğini hatırlatan detaylar arasında kendini gösteriyor.
Kabinde farklı yüzeylerin bir arada kullanılması da otomobilin teknik karakterini güçlendiriyor. Mat teknik kumaş, saten karbon fiber ve metal filamentler içeren özel parlak karbon fiber yüzeylerle kontrast oluşturuyor. Gövde rengindeki kapı paneli ve ön konsol parçaları ise dış tasarımla kabin arasında kesintisiz bir görsel bağ kurulmasına yardımcı oluyor.
Aerodinamik performans için özel olarak geliştirildi
CZ26’nın tasarım sürecinde aerodinamik geliştirmeler de en az görsel tasarım kadar önemli bir yer tuttu. Ön bölümde soğutma sistemi ve hava akışı yeniden düzenlenirken, merkezi radyatörlerin konumu değiştirilerek otomobile özel bypass kanalları oluşturuldu. Bu çözüm hem soğutma performansının iyileştirilmesine hem de ön aksta daha fazla aerodinamik yük elde edilmesine katkı sağlıyor.
Otomobilin alt gövdesindeki hava akışı ve vorteks üretimi de CZ26’nın ihtiyaçlarına göre yeniden geliştirildi. Ön tamponun dış kısımlarındaki hava perdesi, ön tekerleklerin etrafındaki akışı kontrol ederek sürüklenmenin azaltılmasına yardımcı oluyor. Arka bölümdeki büyük üst spoiler ve özel difüzör ise daha yüksek yere basma kuvveti elde edilmesini sağlarken aerodinamik verimliliğin korunmasına katkıda bulunuyor. Motor kapağı üzerindeki özel hava çıkışları da motorun termal yönetimini destekliyor.
4 SF90 Stradale’den gelen 1.000 HP’lik hibrit güç
Ferrari CZ26’nın performans altyapısında SF90 Stradale önemli bir rol üstleniyor. Ferrari’nin ilk seri üretim plug-in hibrit modeli olan SF90 Stradale’den alınan sistem; çift turbo V8 motoru üç elektrik motoruyla bir araya getirerek toplam 1.000 HP güç üretiyor.
CZ26’da görev yapan 3.990 cc hacmindeki V8 motor 797 HP güç ve 804 Nm tork sunarken, elektrik motorları 162 kW’a kadar ek güç sağlıyor. 7,9 kWh kapasiteli batarya, otomobilin 25 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş gerçekleştirmesine imkân tanıyor. Güç aktarımı ise 8 ileri çift kavramalı F1 şanzıman üzerinden gerçekleştiriliyor.
Bu teknik altyapı, Ferrari CZ26’ya etkileyici performans değerleri kazandırıyor. Model, 0’dan 100 km/s hıza 2,5 saniyede ve 0’dan 200 km/s hıza 6,7 saniyede çıkıyor. Ferrari CZ26’nın maksimum hızı ise 328 km/s.
Bir Ferrari’nin ortaya çıkışını baştan sona takip etmek
Ferrari Special Projects programı, müşterilerin yalnızca mevcut bir Ferrari’yi kişiselleştirmesine değil, tamamen kendilerine özel ve dünyada tek olan bir otomobil geliştirmesine olanak tanıyor. Her proje müşterinin fikriyle başlıyor ve Ferrari Design Centre tasarımcılarıyla yürütülen yakın iş birliği sonucunda şekilleniyor.
İlk aşamada otomobilin genel oranları ve ana tasarım karakteri belirleniyor. Ardından detaylı tasarım çalışmaları yürütülüyor ve tam ölçekli model hazırlanıyor. Ortalama iki yıl süren bu süreç boyunca müşteri, tasarımın farklı aşamalarında değerlendirme ve onay sürecinin doğrudan bir parçası oluyor.
Tüm çalışmalar tamamlandığında ortaya yalnızca tek bir müşteriye ait olan değil, Ferrari’nin mühendislik, performans ve işçilik standartlarını da taşıyan benzersiz bir otomobil çıkıyor. Ferrari CZ26 da bu özel yaklaşımın bir sonucu olarak, dünyada yalnızca bir adet bulunan ve sahibinin vizyonunu Ferrari’nin tasarım ve mühendislik mirasıyla buluşturan özel bir One-Off model olarak yerini alıyor.