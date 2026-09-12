Tek bir adet üretildi: 1.000 HP’lik Ferrari CZ26 sahnesini aldı... İşte özellikleri

Ferrari CZ26’nın tasarımında 1970’lerin İtalyan endüstriyel tasarımından alınan ilham, günümüz Ferrari tasarım anlayışıyla bir araya getiriliyor. Otomobilin ön bölümünden arka kısmına kadar bütün yüzeyler birbiriyle bağlantılı olacak şekilde ele alınırken, işlevsel parçalar da gövdenin yalın formunun doğal bir parçası haline getiriliyor.

Önde, otomobilin tüm genişliği boyunca uzanan yapı, ultra ince aydınlatma modüllerini, fren soğutma kanallarını ve sensörleri tek bir tasarım içerisinde bir araya getiriyor. Aydınlatma modüllerinin gövdeye mümkün olduğunca sade biçimde yerleştirilmesi, dikey ön kenarla birlikte CZ26’nın karakteristik ön görünümünü oluşturuyor.

Arka tarafta ise kısa ve keskin kuyruk yapısı, konsol formundaki aydınlatmalar ve geniş difüzör, otomobilin yatay tasarım temasını devam ettiriyor. Karbon fiber çamurluk detayları ve hava girişleri, burada tasarımın yalnızca estetik bir unsur olmadığını; aerodinamik ihtiyaçlarla birlikte şekillendiğini de gösteriyor.

Argento Veloce ile kendine özgü bir karakter

CZ26’nın tek örnek olma özelliği, renk ve malzeme seçimlerinde de kendisini gösteriyor. Otomobile özel olarak geliştirilen Argento Veloce gövde rengi, sıvı metal görünümündeki gümüş tonuyla gövdenin heykelsi yüzeylerini öne çıkarıyor. Rosso Lampante detaylar ise gümüş renkli gövde üzerinde teknik bölümlere dikkat çeken kontrast bir görünüm sunuyor.

Bunların yanında pigmentli karbon fiber parçalar otomobilin yüzeylerine farklı bir derinlik kazandırırken, CZ26 için hazırlanan özel jantlarda parlak siyah yüzeyler mikro partiküllü özel bir uygulamayla tamamlanıyor. Arka bölümde kullanılan doğal yüzeyli titanyum egzoz çıkışları da otomobilin teknik ve performans odaklı karakterini destekliyor.

Kabinde de tamamen CZ26’ya özgü detaylar

Dışarıdaki tasarım yaklaşımı, iç mekânda da devam ediyor. Siyah teknik kumaş döşeme, CZ26 için özel olarak geliştirilen ve eklemeli üretim teknolojisiyle hazırlanan koltuk parçalarıyla bir araya geliyor. Dışarıdaki Rosso Lampante dokunuşlar kabinde de kullanılırken, koltuklara işlenen CZ26 logosu modelin tek örnek olarak geliştirildiğini hatırlatan detaylar arasında kendini gösteriyor.

Kabinde farklı yüzeylerin bir arada kullanılması da otomobilin teknik karakterini güçlendiriyor. Mat teknik kumaş, saten karbon fiber ve metal filamentler içeren özel parlak karbon fiber yüzeylerle kontrast oluşturuyor. Gövde rengindeki kapı paneli ve ön konsol parçaları ise dış tasarımla kabin arasında kesintisiz bir görsel bağ kurulmasına yardımcı oluyor.

Aerodinamik performans için özel olarak geliştirildi

CZ26’nın tasarım sürecinde aerodinamik geliştirmeler de en az görsel tasarım kadar önemli bir yer tuttu. Ön bölümde soğutma sistemi ve hava akışı yeniden düzenlenirken, merkezi radyatörlerin konumu değiştirilerek otomobile özel bypass kanalları oluşturuldu. Bu çözüm hem soğutma performansının iyileştirilmesine hem de ön aksta daha fazla aerodinamik yük elde edilmesine katkı sağlıyor.

Otomobilin alt gövdesindeki hava akışı ve vorteks üretimi de CZ26’nın ihtiyaçlarına göre yeniden geliştirildi. Ön tamponun dış kısımlarındaki hava perdesi, ön tekerleklerin etrafındaki akışı kontrol ederek sürüklenmenin azaltılmasına yardımcı oluyor. Arka bölümdeki büyük üst spoiler ve özel difüzör ise daha yüksek yere basma kuvveti elde edilmesini sağlarken aerodinamik verimliliğin korunmasına katkıda bulunuyor. Motor kapağı üzerindeki özel hava çıkışları da motorun termal yönetimini destekliyor.