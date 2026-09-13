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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova

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Yaz portföyü nasıl olmalı?

Yaz dönemi bitip sonbahar sezonuna girilmişken, 2026 yılının genelinde piyasalarda tansiyon hiç düşmedi. Yıl sonuna kalan 3,5 aylık dönemde yine hem yurt içi hem de yurt dışında takip edilecek birçok kritik konu başlığı bulunuyor.

Yaz portföyü nasıl olmalı?

Yaşanan gelişmelerin ve değişen konjonktürün etkisiyle öneriler güncellenirken, portföylerde de hesaplar değişiyor. Biz de sonbahar sürecinde portföylerin nasıl şekillenmesi gerektiğini uzmanlara sorduk ve yatırım stratejilerine dair önemli öneriler aldık. Borsa, dolar, faiz, altın ve petrole ilişkin beklentileri de analiz ederken son makroekonomik gelişmelere de değindik.

Gözde Yeniova Saylak gyeniova@ekonomist.com.tr
Ceren Oral Balaban coral@ekonomist.com.tr

Piyasalarda yaz dönemi biterken sonbahar sezonu yine hareketli başlıyor. Dalgalı piyasa koşullarının sürmesinin beklendiği bu dönemde portföyler de yeniden oluşturuluyor. Biz de her yıl yaptığımız gibi bu sayıda, yıl sonuna kadarki süreçte takip edilecek gelişmeleri, yatırım stratejilerini ve portföy önerilerini araştırdık. Bu hareketli ve dalgalı süreçte; yatırımcılara, risk profillerine uygun hareket etmeleri, yurt dışı ve yurt içi gelişmeleri yakından takip ederek portföylerinde çeşitlendirmeye gitmeleri öneriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

Yaz portföyü nasıl olmalı?-1
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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova

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