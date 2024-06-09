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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 2 şirket (10-14 Haziran)

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla bu hafta temettü dağıtacak 2 şirket var.

09 Haziran 2024 | 08:24
Son Güncellenme: 09 Haziran 2024 | 08:55
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 2 şirket (10-14 Haziran)

Borsa İstanbul'da bu hafta (10-14 Haziran temettü dağıtması genel kurul onayıyla kesinleşmiş 2 şirket bulunuyor. Hafta için düzenlecek genel kurullarla beraber sayı değişebilir. Hafta içi temettü dağıtacak 2 şirket şöyle:

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (MARBL)
Pay başına brüt 0,0558035 TL, net 0,0502231 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Haziran, ödeme tarihi ise 12 Haziran 2024

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM)
Pay başına brüt 0,1413043 TL, net 0,1271738 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Haziran, ödeme tarihi ise 14 Haziran 2024.

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Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (3-7 Haziran 2024)
SPK'dan 1 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi
Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Mayısta en fazla borsa kazandırdı, en çok altın kaybettirdi
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
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