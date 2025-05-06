Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket

Borsa İstanbul'da şu ana kadar 6 şirket yeni haftada temettü dağıtma yönünde genel kurul kararlarını KAP'a bildirdi. İşte bugün itibarıyla bu haftanın temettü takvimi:

1 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY) Pay başına net 0,1242236 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Mayıs, ödeme tarihi ise 7 Mayıs 2025.

2 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (JANTS) Pay başına brüt 0,0306785 TL, net 0,0260767 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs, ödeme tarihi ise 8 Mayıs 2025.

3 KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM) Pay başına brüt 0,4347826 TL, net 0,3695652 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs, ödeme tarihi ise 8 Mayıs 2025.

4 GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GMTAS) Pay başına brüt 0,60 TL, net 0,51 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi ise 9 Mayıs 2025.

5 GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL) 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,3999999 TL, net 0,3399999 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,1133333 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs.