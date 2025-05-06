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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla 5 Mayıs-9 Mayıs haftasında temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket bulunuyor.

03 Mayıs 2025 | 20:17
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2025 | 12:06
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket

Borsa İstanbul'da şu ana kadar 6 şirket yeni haftada temettü dağıtma yönünde genel kurul kararlarını KAP'a bildirdi. İşte bugün itibarıyla bu haftanın temettü takvimi: 

1 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY)

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY) Pay başına net 0,1242236 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Mayıs, ödeme tarihi ise 7 Mayıs 2025.

2 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (JANTS)

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (JANTS) Pay başına brüt 0,0306785 TL, net 0,0260767 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs, ödeme tarihi ise 8 Mayıs 2025.

3 KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM)

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM) Pay başına brüt 0,4347826 TL, net 0,3695652 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs, ödeme tarihi ise 8 Mayıs 2025.

4 GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GMTAS)

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GMTAS) Pay başına brüt 0,60 TL, net 0,51 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi ise 9 Mayıs 2025.

5 GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL) 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,3999999 TL, net 0,3399999 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,1133333 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs.

6 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OMD, OSMEN

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OMD, OSMEN Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1764750 TL, net 0,1500036 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,0500012 TL olacak. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs. Diğer taksitler için ödeme tarihleri 31 Temmuz ve 31 Ekim.
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Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
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