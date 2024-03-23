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Bu hafta temettü verecek 6 şirket

orsa İstanbul'da bu hafta 6 şirket kar payı ödemesi yapacak... İşte netleşen temettü tarihleri

23 Mart 2024 | 23:06
Bu hafta temettü verecek 6 şirket

Borsa İstanbul'da bu hafta temettü ödemesi netleşen 6 şirket şöyle:

1 AKBANK (AKBNK)

AKBANK (AKBNK) Akbank'tan 22 Mart'ta KAP'a yapılan bildirime göre pay başına net 1,7257500 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi 28 Mart 2024

2 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (ANHYT)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (ANHYT) Anadolu Hayat'tan KAP'a yapılan bildirime göre pay başına net 2,0930231 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi 28 Mart 2024

3 BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. (BRKVY)

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. (BRKVY) Pay başına net 0,2723211 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi 28 Mart 2024

4 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO) Pay başına net 4,7930253 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi 28 Mart 2024

5 KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV)

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV) Pay başına net 1,4719390 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarih i28 Mart 2024

6 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (SKYMD)

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (SKYMD) Pay başına net 0,1393548 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 27 Mart, ödeme tarihi 29 Mart 2024
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