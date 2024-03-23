Borsa İstanbul'da bu hafta temettü ödemesi netleşen 6 şirket şöyle:
1 AKBANK (AKBNK)
Akbank'tan 22 Mart'ta KAP'a yapılan bildirime göre pay başına net 1,7257500 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi 28 Mart 2024
2 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (ANHYT)
Anadolu Hayat'tan KAP'a yapılan bildirime göre pay başına net 2,0930231 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi 28 Mart 2024
3 BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. (BRKVY)
Pay başına net 0,2723211 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi 28 Mart 2024
4 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO)
Pay başına net 4,7930253 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi 28 Mart 2024
5 KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV)
Pay başına net 1,4719390 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarih i28 Mart 2024
6 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (SKYMD)
Pay başına net 0,1393548 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 27 Mart, ödeme tarihi 29 Mart 2024