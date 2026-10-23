BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.10.2026)

Endekste Aşağı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 68.69 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 45.56 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin düşüşünde Holding ve Holding sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 7.04 azalışla 11,220 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 227 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 92.17 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 28.33 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 90.68 seviyesinde. CCI göstergesinin -185.01 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 11,472 ve 11,724 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 11,094 ve 10,969 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.75 seviyesinde bulunuyor.



Aksa Enerji



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 66.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 61.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 66.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 71.50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 61.00-59.50

Satım aralığı: 71.50-75.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



Borusan Boru Sanayi



Güç kaybediyor

688.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 600.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 636 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 600.00-580.00

Satım aralığı: 660.00-675.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.



Coca Cola İçecek



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 74.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 69.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 79.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 69.50-65.00

Satım aralığı: 79.00-79.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.



Çimsa



Güç kaybediyor

40.46 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 37.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 38.54 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 37.00-36.50

Satım aralığı: 40.75-42.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.013 puan arttı.



CVK Maden



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 12.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 12.60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11.50-10.60

Satım aralığı: 12.60-14.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.016 puan azaldı.



Cw Enerji



Düşüşte

17.03 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 15 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 18.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 13.10-10.30

Satım aralığı: 18.30-26.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.17

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.



Emlak Konut GMYO



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 17.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 17.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 19.10 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 16.00-14.70

Satım aralığı: 19.10-19.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.01

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.



Enka İnşaat



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 73.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 69.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 80.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 69.50-68.50

Satım aralığı: 80.50-84.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.024 puan arttı.



Ereğli Demir Çelik



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 35.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 32.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 36.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 32.75-31.25

Satım aralığı: 36.75-37.50

Endeks Ağırlığı (%): 3.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.062 puan arttı.



İş Bankası (C)



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 12.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 13.02 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11.10-10.10

Satım aralığı: 12.40-12.90

Endeks Ağırlığı (%): 2.81

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.067 puan arttı.



Kardemir (D)



Taban oluşumu izlenmeli

Hissede 39.88 seviyesinin altındaki kapanışlar, 37.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 39.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 43.25 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 37.50-36.00

Satım aralığı: 43.25-44.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.82

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.017 puan arttı.



Turkcell



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 98.1 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 88.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 97.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 88.50-85.50

Satım aralığı: 97.50-99.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.028 puan arttı.



Tofaş Oto. Fab.



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 223.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 206.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 223.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 255.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 206.00-200.00

Satım aralığı: 255.00-267.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.028 puan azaldı.



TR Anadolu Metal Madencilik



Düşüşte

127 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 106.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 106.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 128.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 88.00-76.00

Satım aralığı: 128.00-133.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.025 puan azaldı.



T.S.K.B.



Düşüşte

9.66 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 8.87 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 8.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 9.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 8.15-8.15

Satım aralığı: 9.70-10.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



Türkiye Sigorta



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 4.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.12 seviyesine doğru gerileyebilir. 4.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.28 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3.12-2.60

Satım aralığı: 5.28-5.78

Endeks Ağırlığı (%): 0.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.113 puan azaldı.



Ülker Bisküvi



Güç kaybediyor

80.05 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 73.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 77.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 73.50-73.50

Satım aralığı: 83.50-88.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.