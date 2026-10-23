Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD)
Pay Başına Brüt Temettü: 2,5711011 TL
Pay Başına Net Temettü: 2,1854359 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 85,429 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)