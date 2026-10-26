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Marmara'dan 800 kilo hayalet ağ çıkarıldı! Güneş gözlüğüne dönüşecek

Marmara Denizi'nde deniz canlıları için ölümcül tehlike oluşturan hayalet ağlara karşı yürütülen çalışmalarda dikkat çekici bir adım atıldı. Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Adalar çevresindeki deniz tabanından 800 kilogram hayalet ağ çıkardı. Toplanan atıklar, çıkarıldıkları noktaların koordinatlarını taşıyan özel güneş gözlüklerine dönüştürülerek yeniden değerlendirilecek.

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Marmara'dan 800 kilo hayalet ağ çıkarıldı! Güneş gözlüğüne dönüşecek

Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Marmara Denizi'nin Adalar çevresinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında deniz tabanından 800 kilogram hayalet ağ temizledi. Deniz canlılarının yaşamını tehdit eden bu atıklar, geri dönüşüm süreciyle güneş gözlüğüne dönüştürülecek. Üretilecek özel gözlüklerde, ağların çıkarıldığı bölgelerin koordinat bilgileri de yer alacak.

1 "Hayalet ağlar"ın temizlenmesi için harekete geçildi

"Hayalet ağlar"ın temizlenmesi için harekete geçildi

Marmara Denizi'ndeki terk edilmiş "hayalet ağları" temizlemek için Deniz Yaşamını Koruma Derneği tarafından önemli bir çalışmaya imza atıldı.

2 800 kilo hayalet ağ çıkarıldı

800 kilo hayalet ağ çıkarıldı

Yürütülen proje kapsamında Adalar çevresinde gerçekleştirilen su altı çalışmalarında deniz tabanında biriken yaklaşık 800 kilogram hayalet ağ tespit edilerek, sudan çıkarıldı.

3 Güneş gözlüğüne dönüştürülecek

Güneş gözlüğüne dönüştürülecek

 Deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atan ve uzun yıllar doğada kaybolmayan bu atıklar, proje çerçevesinde ağların denizden çıkarıldığı coğrafi koordinatların çerçevelerine işlendiği özel tasarım güneş gözlüklerine dönüştürülecek.

4 Farkındalık çalışması oluşturulacak

Farkındalık çalışması oluşturulacak

Bu sayede hem Marmara Denizi'nin tabanı tehlikeli atıklardan arındırılmış olacak hem de deniz koruma faaliyetlerine dikkat çeken sürdürülebilir bir farkındalık çalışması hayata geçirilecek.
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