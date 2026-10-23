Anadolu Grubu Holding bilanço takvimini açıkladı

AG Anadolu Grubu Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 1 Ocak–30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarının açıklanmasına yönelik takvimi paylaştı.
Şirket, söz konusu sonuçların 6 Kasım 2026 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanmasının planlandığını bildirdi.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:
Şirketimizin 1 Ocak 2026-30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarının 6 Kasım 2026 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.