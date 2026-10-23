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Anadolu Grubu Holding bilanço takvimini açıkladı

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), 2026 yılının dokuz aylık dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını 6 Kasım 2026’da, seans kapanışının ardından açıklamayı planladığını duyurdu.

Anadolu Grubu Holding bilanço takvimini açıkladı

AG Anadolu Grubu Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 1 Ocak–30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarının açıklanmasına yönelik takvimi paylaştı.

Şirket, söz konusu sonuçların 6 Kasım 2026 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanmasının planlandığını bildirdi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 1 Ocak 2026-30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarının 6 Kasım 2026 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.

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