Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 12 şirket var (30 Mart-3 Nisan)

Açıklama şöyle:

Kamuoyunun bildiği üzere şirketimizin G-Charge Markası ile Elektrikli Araç Şarj İstasyon Ağının genişletilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu bağlamda daha önce Bursa / Nilüfer Belediyesi ihalesi süreci bilgisi kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Yine halihazırda birçok resmi/özel kişi ve kurumlarla şarj istasyonu kurulumu görüşme ve girişimleri devam etmektedir.



Söz konusu çalışmalar kapsamında yine Şirketimiz ile EGAZ LPG Dağıtım A.Ş. arasında, G-Charge Markası ile faaliyetleri devam etmekte olan Elektrikli Araç Şarj İşletmeciliğinin geliştirilmesi ve büyütülmesine yönelik olarak bir süredir devam eden iş birliği müzakereleri sonucunda EGAZ LPG Dağıtım A.Ş. bünyesinde ve/veya dağıtım ağında bulunan yaklaşık 180 Bayi Lokasyonunda aynı zamanda G-Charge Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının kurulmasına ve işletilmesine yönelik gerekli girişimlerin yapılmasına karar verilmiştir.



Bu kapsamda Şirketimiz Bünyesinde bulunan iştiraki GERSAN ŞARJ SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ile EGAZ LPG Dağıtım A.Ş. arasında iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır. Bahse konu sözleşme ile sürecin hayata geçirilmesiyle, G-Charge Markasının Ülkemiz Geneli birçok il ve ilçede daha ulaşılabilir hale gelmesi ve şirket marka değerinin ve bilinirliğinin artırılması ile birlikte faaliyet ve karlılığına olumlu etki etmesi hedeflenmektedir.