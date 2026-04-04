Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 12 şirket var (30 Mart-3 Nisan)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Mandarin Oriental Etiler Projesi'nde, Şirketimiz; İşveren Astaş - Yapı ve Yapı Adi Ortaklığı tarafından T1 Blok ve Podyum Elektrik İşlerinin yapımına yönelik 279.699.629 TL+KDV bedel üzerinden sözleşme görüşmelerine davet edilmiştir.
İşin 09.08.2026 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır.
Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
2 BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM)
13.03.2026 tarihli özel durum açıklamamızda bildirildiği üzere; Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Erde Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. ("Erde Mühendislik"), Ankara Adalet Sarayı C Blok Projesi Mekanik ve Elektrik Tesisat İşleri ile ilgili yapılan ihaleye teklif vermiş olup; işveren REC Uluslararası İnşaat Yatırım San. ve Tic. A.Ş, ihalenin lehimize sonuçlandığını bildirmişti.
İlgili proje kapsamında bugün (30.03.2026), Şirketimiz ve Erde Mühendislik ile REC Uluslararası İnşaat Yatırım San. ve Tic. A.Ş arasında nihai sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme bedeli 7.971.822,23-USD (KDV Hariç) ve 753.022.916,00-TL (KDV Hariç)'dir.
Daha önce aynı kampüs içerisinde alınan A&TA&O Blokları ile birlikte, Ankara Adalet Sarayı mekanik ve elektrik tesisat taahhüt işleri ile ilgili olarak imzalanan sözleşmelerin toplam bedeli, güncel döviz kuru ile 3.042.511.680-TL (KDV Dahil) olmuştur.
Projenin 12 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
3 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)
Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:
-Firmamız, Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren bir firma ile farklı ülkelere sevk kapsamında "Bakır iletkenli enerji kabloları" satış sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşmenin toplam değeri 191.089.413,00 TL (4.313.530,77 USD Kur: 44,30)'dir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
-Firmamız yurtiçi yerleşik bayileri ile "Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi" çalışması sonucunda 605.627.160,00 ₺ + KDV ( Usd Kuru 44,30 ₺ ile 13.671.041,99 $ + KDV) satış sözleşmeleri imzalamıştır.
4 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketimiz ARD Grup Bilişim Teknolojileri ile bir kamu kurumu arasında; NVIDIA yapay zeka donanımları üzerinde çalışacak yazılım çözümlerinin teminine yönelik olarak, 1.104.000 USD (KDV dahil) 48.978.739 TL bedelli sözleşme imzalanmıştır.
5 CEO EVENT MEDYA A.Ş. (CEOEM)
Şirketimiz, yurt içinde faaliyet gösteren bir kamu kurumu tarafından gerçekleştirilen Kongre Organizasyonu ihalesini kazanmıştır. Söz konusu ihale kapsamında, organizasyonun planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonuna ilişkin olarak Şirketimiz ile ilgili kamu kurumu arasında 48.895.800 TL + KDV bedelli hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
6 PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR)
2026/191084 ihale kayıt numaralı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılan Personel Taşıma Hizmet Alımı işi 2.356.546.000,00 TL + KDV bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.
İşin başlama tarihi 01.04.2026'dır.
7 NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (NETAS)
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile Aselsannet Elektronik ve Haberleşme Sistemleri San. Tic. İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti. (Aselsannet) arasında Bakım, Onarım ve Güncelleştirme Projesi Kapsamında toplam tavan bedeli KDV hariç 1.498.029.716 TL olan Hizmet Alımı Alt Yüklenicilik Sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili sözleşmenin hizmet süresi 36 aydır.
8 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında arazi tipi güneş enerjisi santralinin satışı konulu KDV hariç toplam 48.000.000 USD (KırkSekizMilyonAmerikanDoları) (Bildirim tarihi itibariyle bu tutar, TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 2.135.073.600 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin, 2027 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
9 ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ODINE)
Şirketimiz, Turkcell Grup şirketlerinden, şebeke ve bulut platformlarının dönüşümü projeleri kapsamında toplam 3.867.260 ABD Doları (sipariş tarihindeki TCMB döviz alış kuruna göre yaklaşık 171.644.855 Türk Lirası) tutarında sipariş almıştır.
10 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Şirketimiz Romanya'da devam eden ulaşım altyapı projelerine yönelik muhtelif vinçlerin kiralama hizmetlerinin sağlanması konusunda sözleşme imzalamıştır. Söz konusu projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanmakta olup, sözleşmenin toplam bedeli 6.800.000 EURO'dur.
11 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Şirketimiz, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'ne (TÜPRAŞ) ait Kırıkkale Rafinerisi'nde yapılması planlanan "Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yapımı, 154 kV 50-62,5 MVA Gücünde Yüksek Gerilim Trafo Merkezi ve Sistem Bağlantısı için 154 kV Enerji İletim Hattı Projeleri" kapsamında, TÜPRAŞ ile sözleşme imzalamıştır.
Sözleşme bedeli vergiler hariç 36.750.000 USD (Otuz Altı Milyon Yedi Yüz Elli Bin Amerikan Doları) olup, güncel baz USD/TL kuru ile yaklaşık 1.634.412.150 TL'ye tekabül etmektedir.
12 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL)
Kamuoyunun bildiği üzere şirketimizin G-Charge Markası ile Elektrikli Araç Şarj İstasyon Ağının genişletilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu bağlamda daha önce Bursa / Nilüfer Belediyesi ihalesi süreci bilgisi kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Yine halihazırda birçok resmi/özel kişi ve kurumlarla şarj istasyonu kurulumu görüşme ve girişimleri devam etmektedir.
Söz konusu çalışmalar kapsamında yine Şirketimiz ile EGAZ LPG Dağıtım A.Ş. arasında, G-Charge Markası ile faaliyetleri devam etmekte olan Elektrikli Araç Şarj İşletmeciliğinin geliştirilmesi ve büyütülmesine yönelik olarak bir süredir devam eden iş birliği müzakereleri sonucunda EGAZ LPG Dağıtım A.Ş. bünyesinde ve/veya dağıtım ağında bulunan yaklaşık 180 Bayi Lokasyonunda aynı zamanda G-Charge Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının kurulmasına ve işletilmesine yönelik gerekli girişimlerin yapılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda Şirketimiz Bünyesinde bulunan iştiraki GERSAN ŞARJ SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ile EGAZ LPG Dağıtım A.Ş. arasında iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır. Bahse konu sözleşme ile sürecin hayata geçirilmesiyle, G-Charge Markasının Ülkemiz Geneli birçok il ve ilçede daha ulaşılabilir hale gelmesi ve şirket marka değerinin ve bilinirliğinin artırılması ile birlikte faaliyet ve karlılığına olumlu etki etmesi hedeflenmektedir.