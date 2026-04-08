Kentsel dönüşüm kredisi 2026: Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

Proje çerçevesinde faiz indiriminden faydalanabilecek gruplar dört kategori altında toplandı:

1. Kategori: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, kendisi ve hanehalkı üyeleri adına riskli yapıdaki bağımsız bölüm dışında tapuda kayıtlı başka bir konutu bulunmayan malikler,

2. Kategori: Hane geliri belirli bir seviyenin altında olan orta ve düşük gelir grubundaki vatandaşlar,

3 Kategori: Şehit yakınları, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 engelli bireyler ya da bu kişilere bakmakla yükümlü hanehalkı reislerinin bulunduğu haneler ile kadın hanehalkı reisinin bulunduğu aileler,

4 Kategori: Enerji verimliliği kapsamında ise A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı belgeye sahip yapılar için ise yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulanacak.

Ayrıca, dört kategorinin tamamını sağlayanlar toplamda yüzde 1,25’e varan faiz indiriminden yararlanabilecek.