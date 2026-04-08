Kentsel dönüşüm kredisi 2026: Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

İstanbul ve bazı belirlenen illerde riskli yapılarını yenilemek isteyenler için kentsel dönüşüm kredisi başvuru süreci başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında, konut ve iş yerleri için finansman desteği sağlanıyor. Kredi desteğinin duyurulmasının ardından konuyla ilgili detaylar da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, kentsel dönüşüm kredisi başvurusu nasıl yapılır? Kredi destek tutarı ne kadar? Hangi illerde geçerli olacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 Kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, faiz oranı kaç?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve belirlenen bazı illerde riskli yapıların dönüştürülmesine yönelik 3 milyon TL destekli yeni kredi programını duyurmuştu.
Paket kapsamında vatandaşlara, 1 yıl geri ödemesiz, 180 ay vade ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi verilecek.
2 Kentsel dönüşüm kredisinden kimler yararlanacak?
Proje çerçevesinde faiz indiriminden faydalanabilecek gruplar dört kategori altında toplandı:
1. Kategori: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, kendisi ve hanehalkı üyeleri adına riskli yapıdaki bağımsız bölüm dışında tapuda kayıtlı başka bir konutu bulunmayan malikler,
2. Kategori: Hane geliri belirli bir seviyenin altında olan orta ve düşük gelir grubundaki vatandaşlar,
3 Kategori: Şehit yakınları, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 engelli bireyler ya da bu kişilere bakmakla yükümlü hanehalkı reislerinin bulunduğu haneler ile kadın hanehalkı reisinin bulunduğu aileler,
4 Kategori: Enerji verimliliği kapsamında ise A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı belgeye sahip yapılar için ise yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulanacak.
Ayrıca, dört kategorinin tamamını sağlayanlar toplamda yüzde 1,25’e varan faiz indiriminden yararlanabilecek.
3 Kentsel dönüşüm kredisine kimler başvurabilecek?
Kredi başvurusu için belirlenen şartlar şu şekilde sıralandı:
- Başvuru sahibinin aktif ve devam eden icra kaydının bulunmaması,
- Açık ve sürmekte olan herhangi bir takip kaydının olmaması,
- Devam eden haciz kaydının bulunmaması,
- Aylık kredi taksit tutarının, belgelendirilen hane halkı gelirinin yüzde 70’ini aşmaması.
4 Başvurular nasıl yapılacak?
Vatandaşların başvuru sürecine başlayabilmesi için öncelikle konutları hakkında, Bakanlık tarafından lisans verilen kuruluşlardan riskli yapı tespiti yaptırması ve ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı bir müteahhitle anlaşması gerekiyor. Süreç daha sonra iki aşamada ilerleyecek.
İlk aşamada müteahhit başvurusu gerçekleştirilecek. Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak projeye ait bilgi ve belgeleri yükleyecek, kaydını oluşturacak ve onay için ilgili birime iletecek.
İkinci aşamada ise vatandaş başvurusu devreye girecek. Müteahhit başvurusunun onaylanmasının ardından hak sahipleri, yine e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını tamamlayacak. Sonrasında gerekli belgelerle birlikte, protokol yapılan banka şubesine gidilerek fiziki başvuru gerçekleştirilecek.
5 Kentsel dönüşüm kredisi desteği hangi illeri kapsıyor?
Proje, ilk aşamada İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerinde uygulanacak.