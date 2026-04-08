ABD-İsrail-İran arasında 40 gündür devam eden ve küresel enerji ve tedarik zincirini yerle bir eden savaşta 40 günün sonunda ateşkes ilan edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde 15 günlük ateşkes sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasını kısa bir süre kala ateşkesin sağlandığı duyuruldu.
15:31 Kuveyt Savunma Bakanlığı: İran, Kuveyt Petrol Kurumuna ait çeşitli tesislere saldırı düzenledi
Kuveyt Savunma Bakanlığı, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin ardından Kuveyt Petrol Kurumuna ait çeşitli tesislerin saatlerce süren yoğun İran saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı açıklamada Kuveyt Petrol Kurumu’na bağlı çeşitli tesislerin saatler boyunca devam eden yoğun ve geniş çaplı İran saldırılarına maruz kaldığını belirtti.
Atvan, üç elektrik üretim ve su arıtma tesisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini, bunun ciddi hasara yol açtığını kaydetti.
ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
14:51 İran Devrim Muhafızları Ordusu: Herhangi bir saldırıya daha yüksek seviyede karşılık vereceğiz
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile varılan geçici ateşkesin ardından düşmanlara güvenmediğini ve her türlü saldırganlığa daha yüksek seviyede karşılık vereceğini bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.
Ateşkese rağmen "düşmanın aldatma taktiklerine" karşı temkinli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Düşman her zaman hileden yana olmuştur ve onun vaatlerine güvenmiyoruz, herhangi bir saldırıya daha yüksek bir seviyede karşılık vereceğiz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Bölgedeki Amerikan ortakları, ABD ve Siyonist rejimin (İsrail) acizliğini kendi gözleriyle gördü. Artık ders almaları ve İslam düşmanlarıyla işbirliğine son vermelerinin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunuldu.
ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
14:16 İsrail gazetesinden, Tel Aviv'in "kükreyen aslan" isimli saldırıdan "miyavlayan kedi" olarak çıktığı yorumu
İsrail'in önemli gazetelerinden Maariv, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına verdiği isme atıfla, Tel Aviv'in "kükreyen aslan" ismini verdiği saldırıdan "miyavlayan kedi" olarak çıktığı yorumunda bulunarak, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini sert sözlerle eleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurması sonrası, İsrail'de muhalif isim ve medya organlarından tepkiler gelmeye devam ediyor.
Maariv gazetesi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına verdiği isme atıfla, "Aslan kükremesinden kedi miyavlamasına: Netanyahu ve Trump'ın İran konsepti nasıl çöktü?" başlığını kullandığı haberde, Washington ve Tel Aviv yönetimlerini sert bir şekilde eleştirdi.
Söz konusu haberde "41 günlük savaş ve 5 bin yıkılmış bina, kesin bir İran zaferiyle sonuçlandı. (İran lideri Ali) Hamaney'in tasfiyesine rağmen rejim hayatta kaldı, nükleer kapasite yerinde duruyor ve Hürmüz Boğazı Tahran'ın ATM'sine dönüştü. İsrail ve ABD, bu mücadeleden tamamen stratejik bir teslimiyet anlamına gelen bir anlaşmayla çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.
Şu an için anlaşmanın tek kazananının İran ve vekil güçleri olduğu değerlendirmesinde bulunulan haberde, "Tüm üzüntümüze rağmen, görünen o ki İsrail ve ABD bu savaşı büyük bir farkla kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.
Haberde, Netanyahu hükümetine tepki gösterilerek, şunlar kaydedildi:
"İsrail ve ABD, 41 gün önce bir savaşa girdi. İsrail devleti felç oldu. Havalimanı kapandı. İran, Yemen ve Lübnan'dan binlerce füze fırlatıldı ve bazıları İsrail topraklarına düştü. Çatışmalarda onlarca İsrailli sivil ve asker öldü, yüzlercesi yaralandı. İsrail ekonomisi, 41 günlük neredeyse tam duraksamanın ağır bedelini ödedi. İsrail'de mücadelenin son tablosunun, en azından bu aşamada böyle olacağını hayal edenlerin sayısı oldukça az."
ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
13:56 "Ateşkes İran’ın görüşlerinin temel olarak kabul edildiği bir çerçevede şekillendi"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ve ABD arasında varılan İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasının "İran’ın görüşlerinin temel olarak kabul edildiği” bir çerçevede şekillendiğini ifade ederek, anlaşmayı ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden ülkenin önceki lideri Ali Hamaney’in "kanının meyvesi" ve "İran halkının sahadaki varlığının bir başarısı" olarak nitelendirdi.
Pezeşkiyan, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı açıklamayla, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ve ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İran'ın görüşlerinin temel ilkeler olarak kabul edildiği ateşkes, büyük şehit liderimiz Hamaney'in kanının meyvesi ve tüm halkın sahnede varlığının bir başarısıdır. Bugün de aynı şekilde diplomasi meydanında, savunma meydanında sokakta ve hizmet ulaştırmada yan yana durmaya devam edeceğiz."
ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.
13:30 İsrail-İran gerilimi Suriye'nin güneyinde binlerce öğrenciyi okullarından mahrum etti
İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera illerine düşen roket ve insansız hava araçları (İHA) sonucu okullar geçici olarak kapatıldı, binlerce öğrenci eğitimden uzak kaldı.
İran'ın misilleme olarak İsrail'e fırlattığı roket ve İHA'lar, çoğunlukla İsrail hava savunma sistemlerince Suriye hava sahasında engellenmeye çalışılıyor. Ancak bazı mühimmatların Kuneytra ve Dera'daki sivil yerleşim alanlarına düşmesi, bölge halkında endişeye yol açıyor.
Yaşanan gelişmeler nedeniyle aileler çocuklarını okula göndermekte tereddüt ederken, Milli Eğitim Müdürlüğü kapanan okullar nedeniyle oluşan eğitim açığını telafi etmek için tatil günlerinde uzaktan ve yüz yüze eğitim programları planlıyor.
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Kuneytra'da 130'dan fazla okulda eğitim gören yaklaşık 15 ila 20 bin öğrencinin eğitimden mahrum kaldığı belirtiliyor.
"Herhangi bir felaket yaşanmasından endişe ettik"
Kuneytra Eğitim Müdürü Dr. Hikmet Ziyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilin hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerinde çok sayıda okul bulunduğunu belirtti.
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle bölgeye bazı füze ve İHA'ların düştüğünü kaydeden Ziyab, "Herhangi bir felaket yaşanmasından endişe ettik. Bir füzenin okula isabet etme ihtimali vardı. Nitekim bazı mühimmatlar okulların yakınına düştü. O günün tatil olması büyük bir felaketi önledi." dedi.
İl genelinde 130'dan fazla okul bulunduğunu aktaran Ziyab, güvenlik gerekçesiyle Sasa, Han eş-Şeyh, Kesve ve Katana bölgelerindeki okulların da kapatıldığını söyledi.
Okulların kapatılması kararının Eğitim Bakanlığının talimatıyla alındığını aktaran Ziyab, "Sayın Bakanın yönlendirmesiyle Kuneytra, Dera ve Süveyda illerinde okullar geçici olarak kapatıldı. Amaç, şartların sakinleşmesini ve çatışmaların sona ermesini beklemekti." diye konuştu.
Ziyab, yaklaşık 10 gün süren kapanma nedeniyle eğitim kaybı yaşandığını, bu kaybı telafi etmek için ek dersler ve resmi tatillerde destek programları planladıklarını dile getirdi. Bölgede ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 15 ila 20 bin öğrencinin bulunduğunu kaydeden Ziyab, savaşın öğrenciler üzerinde ciddi psikolojik etkiler bıraktığını vurguladı.
Kuneytra'nın Selam kentinde yaşayan 5 çocuk annesi Hatice Muhammed Kuveyder, yaşananlardan dolayı büyük korku duyduklarını söyledi.
Kuveyder, "Çocuklarım için çok korkuyorum. Sürekli bombardıman ve düşen mühimmat nedeniyle endişe içindeyiz. Okullar uzun süre kapalı kaldı, şimdi açıldı ancak halen tedirginiz." dedi.
Çocuklarının farklı eğitim kademelerinde olduğunu anlatan Kuveyder, tek dileklerinin savaşın sona ermesi ve güvenliğin sağlanması olduğunu dile getirdi.
Kuveyder, "Bu dünyada en değerli şey evlat. Allah'tan tek dileğimiz bu savaşın sona ermesi ve bizlere güvenlik ve esenlik vermesi." diye konuştu.
"İran-İsrail savaşı yüzünden müfredatı yetiştiremedik"
Kuneytra'da yaşayan 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Yeman Hammud, savaş nedeniyle derslerin aksadığını söyledi.
Hammud, "Okullar kapandı, ders çalışamadık. İran ve İsrail arasındaki savaş yüzünden müfredatı yetiştiremedik. Ders çalışmaya başlasak bile patlama sesleri nedeniyle odaklanamıyoruz." şeklinde konuştu.
Savaşın ardından öğrencilere daha fazla yük bindirildiğini dile getiren Hammud, korku içinde eğitimlerine devam etmeye çalıştıklarını söyledi.
Hammud, "Durumun iyileşmesini temenni ediyorum. Bu il, ihmal edilmiş gibi hissediliyor." ifadelerini kullandı.
İlkokul öğrencisi 13 yaşındaki Vail el-Adnan da yaşadığı korkuyu, "Savaş sırasında çok korktuk. Okullar kapandı. Okula geri dönmek istiyorum." sözleriyle dile getirdi.
13:13 ABD-İran ateşkesi sonrası Hürmüz Boğazı'ndan ilk gemiler geçti
ABD ve İran arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından boğazdan ilk gemiler geçti.
Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ABD-İran arasında varılan iki haftalık ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nda ilk hareketler kaydedilmeye başlandı.
Liberya bayraklı Daytona Beach adlı yük gemisi Türkiye saatiyle 08.28'de İran'ın Bender Abbas limanından ayrılmasının ardından 09.59'da boğazı geçti. Halihazırda Umman Körfezi'nde bulunan geminin varış noktası olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı görülüyor.
Yunan sahipli yük gemisi NJ Earth ise saat 11.44 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.
ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30'da ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
12:45 WP: Bakanı Hegseth'in ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin ifadeleri gerçeği yansıtmıyor
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmelerinin gerçekle örtüşmediği ve kamuoyu ile Başkan Donald Trump'ı yanlış yönlendirdiği öne sürüldü.
Washington Post (WP) gazetesinin, isimlerini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Bakan Hegseth'in İran savaşına ilişkin "gerçekle örtüşmeyen" değerlendirmeleri, hem kamuoyunu hem de Başkan Trump'ı yanlış yönlendirdi.
Tahran'ın ABD'ye ait F-15 savaş uçağını düşürmesi ve bunun ardından gelen kurtarma operasyonları, Trump yönetimi içinde, Hegseth'in savaşla ilgili değerlendirmelerinin aşırı iyimser olduğu yönündeki endişeleri güçlendirdi.
Bir hükümet yetkilisi, "Pete, başkana gerçeği söylemiyor. Sonuç olarak, başkan ortalıkta yanıltıcı bilgileri tekrarlıyor." ifadelerini kullandı.
Konuya aşina bazı yetkililer ise Hegseth'in medyadaki açıklama ve paylaşımlarının "gerçeği tam olarak yansıtmadığını" savundu.
Hegseth'in, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının sayısının 31 Mart'ta en düşük seviyeye gerilediğine yönelik açıklamasının "yanlış" olduğunu savunan yetkililer, en düşük sayıların 14, 15 ve 22 Mart tarihlerinde kaydedildiğini aktardı.
Yetkililer, "kurum içinde dolaşan belgelerin Hegseth'in iddialarıyla çeliştiğini" vurguladı.
Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, söz konusu haberle ilgili Hegseth'in Trump'a yanlış bilgi verdiği yönündeki iddiaları reddetti.
Trump'ın İran'ın karşılık vereceğini başından beri bildiğini savunan Kelly, "(ABD Başkanı Donald Trump) O, çatışmanın tüm boyutlarını her zaman tam olarak biliyordu. Hiçbir şey onu ya da olası her türlü acil duruma hazırlıklı olan askeri görevleri planlayan yetkilileri şaşırtmadı." ifadelerini kulandı.
Kelly, ABD ile İsrail'in İran üzerinde 13 binden fazla uçuş yaptığını, Tahran'ın üretim tesislerinin üçte ikisine hasar verdiğini ve donanmasını "yok ettiğini" savundu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, söz konusu iddialara ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.
12:01 İngiltere Başbakanı Starmer, ABD-İran ateşkesinin ardından Orta Doğu'yu ziyaret edecek
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından Orta Doğu'ya ziyaret gerçekleştirecek.
Ülke basınında yer alan haberlere göre Starmer, Orta Doğu ziyaretinde, Körfez ülkelerindeki liderlerle görüşecek ve ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin korunmasına yönelik diplomatik çabaları ele alacak.
Starmer, bölgedeki temasları kapsamında ateşkesin sürdürülmesi ve kalıcı hale getirilmesi için yürütülen girişimleri değerlendirecek.
Körfez'de konuşlu İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) personelini de ziyaret edecek Starmer'in, müttefik hava sahasının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde incelemesi ve askerlere hitap etmesi bekleniyor.
Starmer'ın ziyaretini cuma günü tamamlayarak İngiltere'ye dönmesi öngörülüyor.
"Bölge ve dünya için bir nebze rahatlama sağlayacak"
Starmer, ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da paylaşımda bulundu.
Ateşkesin "bölge ve dünya için bir nebze rahatlama sağlayacağını" belirten Starmer, "Ortaklarımızla birlikte bu ateşkesi desteklemek ve sürdürmek, onu kalıcı bir anlaşmaya dönüştürmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.
İrlanda da ateşkesi memnuniyetle karşıladı
İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Simon Harris de ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşmayı da içeren geçici ateşkes, çatışmanın sürdürülebilir ve kalıcı şekilde sona erdirilmesi için tam anlamıyla değerlendirilmesi gereken fırsat sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Bu gelişmelerin, ekonomik açıdan bakıldığında da olumlu olduğuna işaret eden Harris, "Son saatlerde petrol fiyatları açısından olumlu tepki gördük ancak henüz çok erken aşamadayız ve durum son derece dalgalı olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Harris, bölgedeki durumu yakından izlemeye devam edeceklerini vurguladı.
ABD-İran arasındaki geçici ateşkes
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.
İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.
11:46 İspanya, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin ardından diplomasi ve barış çağrısı yaptı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesten memnun olduğunu ancak şimdi diplomasi, uluslararası hukuk ve barışa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkes kararını değerlendirdi.
Özellikle de adil ve kalıcı bir barışa yol açıyorsa ateşkeslerin her zaman iyi haber olduğunu kaydeden Sanchez, "Ancak bu anlık rahatlama, kaosu, yıkımı ve kaybedilen hayatları unutturamaz." ifadesini kullandı.
Sanchez, şöyle devam etti:
"İspanyol hükümeti, sadece bir kova ile ortaya çıktıkları için dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacaktır. Şimdi ihtiyaç duyulan şey: diplomasi, uluslararası hukuk ve barış."
"Ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmelidir"
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de X'teki hesabından, "Yaklaşık 40 gün sonra bugün sağlanan ateşkes, Orta Doğu'ya ve dünyaya umut getiriyor. Arabulucuların, özellikle de Pakistan'ın hayati önem taşıyan çalışmalarını destekliyoruz. Ateşkes, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacak bir tırmanmayı önlüyor." ifadesine yer verdi.
Diplomasinin, müzakerenin ve uluslararası hukukun, Orta Doğu halkının hak ettiği kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu vurgulayan Albares, şunları kaydetti:
"Tüm taraflar, saldırıları sona erdirmek ve çatışmayı azaltmak için sorumluluk ve kararlılık göstermelidir. İspanya da bu konuda desteğini sürdürecektir. Ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmelidir."
ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki iki haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan iki haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.
11:40 İran Meclis Başkan Yardımcısı: "İran'ın şartları kabul edilmezse, Devrim Rehberi imzaya izin vermeyecek"
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin görüşmeyi kabul ettiği İran'ın 10 maddelik teklifinin müzakerelerde kabul edilmemesi halinde anlaşma olmayacağını söyledi.
Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Yardımcısı Nikzad, katıldığı devlet televizyonundaki bir programda açıklamalarda bulundu.
ABD'nin 15 maddelik teklifine karşılık İran'ın sunduğu 10 maddelik teklifinin müzakerelerin temeli olacağını söyleyen Nikzad, "10 şart kabul edilmezse, Devrim Rehberi (Ayetullah Mücteba Hamaney) imzaya izin vermeyecek. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Devrim Rehberi'nden bu 10 şart için izin almıştır." ifadelerini kullandı.
İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünü kabul ettiğini belirten Nikzad, "Belirlenen şartlar arasında her türlü saldırganlığın tamamen sona ermesi, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi, İran ile Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması ve İran'ın kayıplarının tazmin edilmesi yer almaktadır." diye konuştu.
Nikzad, Mecliste savaş sonrası koşulları dikkate aldıklarını belirterek, "Meclis Başkanı'nın da görüşüyle bütçede reformlar yapılacak ve Allah'ın lütfuyla ülkeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz." dedi.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Nikzad, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin savaş öncesi duruma dönmeyeceğini ifade ederek, Boğaz'dan geçen gemilerdeki petrolden varil başına ücret almayı planladıklarını belirtti.
ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
11:31 İran basını: ABD ile Pakistan'daki görüşmelerde İran'ı Meclis Başkanı Kalibaf temsil edecek
İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak müzakerelerde Tahran yönetimini Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın temsil edeceği bildirildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre, 10 Nisan'da yapılacak görüşmelerde İran müzakere heyetine Meclis Başkanı Kalibaf, ABD heyetine ise Başkan Yardımcısı James David Vance başkanlık edecek.
ABD-İran arasındaki geçici ateşkes
ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan aldıkları 10 maddelik teklifin müzakere edilebileceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla Pakistan'ın teklif ettiği İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.
İran ise savaşı sonlandırmak için sunduğu 10 maddelik önerinin ABD tarafından prensipte kabul edildiğini açıklamıştı.
İran'ın yaptığı açıklamaya göre, 10 maddelik öneride uranyum zenginleştirme hakkının tanınması, tüm yaptırımların kaldırılması ve gelecekteki saldırılara karşı güvenceler ve Lübnan dahil bölgedeki savaşların durdurulması da yer alıyor.
Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi 15 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacağını belirtmişti.
11:18 The Economist: ABD ve İsrail, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
İngiltere merkezli The Economist dergisi, ABD ve İsrail istihbaratlarının, İran'ın yıllar içerisinde inşa ettiği füze kapasitesini "hafife aldıklarını" ve kendilerinin imha ettiği füze sayısını "gözlerinde büyüttüklerini" yazdı.
The Economist'in haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta Tahran'ın misilleme kapasitesine yönelik analizlere yer verildi.
Haberde, ABD ve İsrail'in istihbarat servislerinin, Tahran'ın yıllar içerisinde ürettiği füze sayısını "hafife aldıkları", savaşın ilk haftalarında ve ayrıca Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarda yok edildiği söylenen füzelerin sayısını da "gözlerinde büyüttükleri" belirtilerek, "İsrail'in füzeleri önleme oranı hala yüksek ve can kaybı ile hasar oldukça sınırlı. Ancak İran'ın füzelerinin veya fırlatıcılarının azaldığına hiçbir işaret yok." ifadeleri kullanıldı.
Az sayıda İsraillinin "İran'ın füze stokunun bu kadar dayanacağını beklediği" kaydedilen haberde, ABD ve İsrail'in, İran'ın topraklarının farklı noktalarına yerleştirilen füze fırlatıcılarını havadan hedef almak için de uçaklarını uzun süre uçuramadığına işaret edildi.
Haberde, İran'ın füze fırlatıcılarının bir kısmını da yerin altında tutmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, "İsrailli analistler, ateşkes ilan edildiğinde İran'ın füze fırlatma yetisine hala sahip olacağını düşünüyor. İran'ın bu kapasitesi, rejimin savaş sonrası zafer anlatısında ve komşularına yönelik güç gösterisi ve tehditlerinde merkezi rol oynayacak." ifadelerine yer verildi.
10:40 Axios: ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin 10 Nisan'da Pakistan'da yapılması bekleniyor
ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik ilk tur yüz yüze görüşmelerinin, 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılmasının planlandığı iddia edildi.
Amerikan haber platformu Axios'un iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlangıcından bu yana Washington ile Tahran arasında ilk yüz yüze müzakerelerin, 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da yapılmasının beklendiği öne sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 2 haftalık geçici ateşkese giden süreçte önemli rol oynadığı, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın da müzakerelere dahil olduğu belirtildi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 10 Nisan'da yapılması planlanan görüşmelerde ABD heyetine başkanlık etmesinin beklendiği iddia edildi.
Öte yandan Axios'a konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Görüşmelere dair temaslar var ancak Trump veya Beyaz Saray tarafından açıklama yapılmadıkça hiçbir şey kesinleşmiş sayılmaz." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.
İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, taraflar arasındaki müzakereleri ilerletmek üzere ülkelerin heyetlerini 10 Nisan'da İslamabad'a davet ettiğini açıklamıştı.
10:14 Anket: ABD'de İsrail'e yönelik olumsuz bakış yüzde 60'a yükseldi, Netanyahu'ya güven düştü
ABD'de yapılan kamuoyu yoklaması, ABD'lilerin İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerinin artarak yüzde 60'a ulaştığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya duyulan güvenin azaldığını ortaya koydu.
ABD merkezli Pew Research tarafından yapılan ankette, ABD'lilerin İsrail'e bakışı, Netanyahu'ya güven ve Washington yönetiminin Orta Doğu politikalarına ilişkin değerlendirmeleri ölçüldü.
Buna göre, ABD'lilerin yüzde 60'ı İsrail hakkında olumsuz görüşe sahipken, bu oran geçen yıl yüzde 53 seviyesindeydi. İsrail'e "çok olumsuz" bakanların oranı da yüzde 28'e yükselerek son yıllardaki artışını sürdürdü.
Görüşlerdeki değişim özellikle gençler arasında daha belirgin. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler içinde 18-49 yaş grubunda İsrail'e yönelik olumsuz bakış çoğunluk haline geldi.
Demokratlar arasında İsrail'e olumsuz yaklaşım dikkat çekici düzeyde artarak yüzde 80'e ulaştı.
Netanyahu'ya güven azalıyor
Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 59'u Netanyahu'nun küresel meselelerde doğru kararlar alacağına az güven duyuyor veya hiç güven duymuyor. Bu oran geçen yıla kıyasla 7 puan artış gösterdi. Demokratların da yüzde 76'sı Netanyahu'ya güvenmiyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İsrail ilişkilerine yönelik kararlarına güven konusunda da ABD'lilerin yüzde 55'i olumsuz görüş bildirdi.
09:36 BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesten memnun
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in bölgedeki çatışmaya taraf tüm aktörlere uluslararası hukuk yükümlülüklerine uyma ve ateşkes şartlarına riayet etme çağrısında bulunduğu belirtildi.
Ateşkesin bölgede kalıcı ve kapsamlı barışın önünü açması açısından önemli olduğu ifade edilen açıklamada, Guterres'in 2 haftalık ateşkesten memnun olduğu bildirildi.
Açıklamada, Guterres'in çatışmaların derhal sona ermesinin sivillerin korunması ve insani acıların hafifletilmesi açısından kritik olduğunun altını çizdiği ve ateşkesin sağlanmasına yönelik Pakistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerin yürüttüğü arabuluculuk çabalarından memnuniyet duyduğu aktarıldı.
Açıklamada, BM Genel Sekreter Özel Temsilcisi Jean Arnault'nun ise bölgede temaslarını sürdürerek kalıcı barışa yönelik çalışmalara destek verdiği bilgisi de paylaşıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.
İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.
08:54 Bahreyn: İran saldırısı sonucu bir tesiste yangın çıktı
Bahreyn, İran saldırısı sonucunda bir tesiste yangın çıktığını bildirdi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran saldırısı sonucu bir tesiste yangın çıktığı, Sivil Savunmanın yangını kontrol altına aldığı ve saldırıya ilişkin yaralanma kaydedilmediği belirtildi.
Bakanlık, ABD ile İran arasında varılan 2 haftalık geçici ateşkesten saatler sonra bu sabah Bahreyn'de sirenlerin çaldığını duyurdu.
Bahreyn makamlarından, sirenlerin ardından İran'dan yeni bir saldırı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
İçişleri Bakanlığının açıklamasında da yangına neden saldırının ateşkesten önce veya sonra düzenlendiğine dair bilgi verilmedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.
07:31 Çin, Hürmüz Boğazı'yla ilgili BMGK'ye sunulan tasarıyı "dengeli olmamakla" eleştirdi
Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fu Cong, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Bahreyn'in öncülüğünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan tasarının dengeli olmadığını, yanlı bir tavırla İran'ı suçladığını ve sorunun kökeninde yatan sebeplere değinmediğini savundu.
Büyükelçi Fu, BMGK'de yapılan oylamanın ardından gazetecilere değerlendirmede bulundu.
Çin'in tasarıyı veto etme gerekçesini açıklayan Fu, "Bu tasarının dengeli olduğunu düşünmüyoruz. Tasarı, sorunun kökeninde yer alan sebeplere değinmiyor. Son derece yanlı bir tavırla yalnızca İran'ı suçluyor." ifadelerini kullandı.
ABD ile İran arasında ateşkese ilişkin görüşmelere işaret ederek, tasarının zamanlamasının da kötü olduğunu ifade eden Fu, "Tüm arka plan göz önüne alındığında, Güvenlik Konseyinin böylesi bir tasarıyı kabul etmesinin son derece tehlikeli olacağı görüşündeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin olduğu Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Bahreyn'in öncülüğünde BMGK'ye sunulan tasarı, 11 lehte oya karşı daimi üyeler Çin ve Rusya'nın vetosuyla reddedilmişti. Pakistan ve Kolombiya ise çekimser oy kullanmıştı.
06:42 Netanyahu, İran'la 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, İran'la 2 haftalık ateşkese ilişkin Trump'ın duyurduğu karara destek verdi.
İran'la 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savunan Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının yanı sıra İsrail, ABD, Körfez ve dünya ülkelerini füzelerle tehdit etmemesi yönünde ABD'nin sarf ettiği çabaları desteklediklerini" belirtti.
Netanyahu, "İsrail, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını 2 haftalık süreyle askıya almasını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve ateşkes yapması koşuluyla destekliyor." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.
04:10 Rusya, Hürmüz Boğazı'yla ilgili BMGK'ye sunulan tasarıyı "tek taraflı" olmakla eleştirdi
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Bahreyn'in öncülüğünde BM Güvenlik Konseyine sunulan tasarıyı "tek taraflı" olmakla eleştirdi.
Nebenzia, BMGK'da İran'ı Hürmüz Boğazı'nı açmaya zorlamak amacıyla Bahreyn, Ürdün, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan tarafından sunulan tasarıya ret oyu vermesinin ardından Rusya'nın konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
Söz konusu tasarı metninin sorunun bütününü yansıtmadığını savunan Nebenzia, bu tasarının olduğu gibi geçmesinin, İran'a yönelik "süregelen saldırgan eylemler ve devam eden gerilimin tırmanışı için bir açık çek" anlamına geleceğini ileri sürdü.
Nebenzia, tasarıyı bölgesel gerilimlere ilişkin sorumluluğu "tek taraflı bir çerçeveye oturtan bir metin" olarak nitelendirerek, Rusya'nın, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığını kınadığını" ve "İranlı sivilleri ve sivil altyapısını hedef alan saldırıları reddettiğini" söyledi.
Rus Büyükelçi, tasarının, İran'ın eylemlerini "sözde istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerin ve bölgesel gerilimlerin tek kaynağı" olarak sunduğunu, buna karşılık, "ABD ve İsrail'in İran topraklarını hedef alan yasa dışı saldırılarından" ise hiç bahsetmediğini öne sürdü.
Tasarının oylanmasının ardından konuşan Nebenzia, bu konuda Çin ile birlikte alternatif bir tasarı hazırladıklarını belirterek, "hakkaniyetli ve dengeli" olacağını vurguladığı taslağın kısa süre içinde oylamaya sunulacağını kaydetti.
ABD, Moskova ve Pekin'in ret oyu vermesini "yeni bir alçaklık seviyesi" olarak niteledi
Rusya ve Çin'in vetosuna tepkisini ortaya koyan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, "Bugünkü veto, yeni bir alçaklık seviyesine işaret ediyor." dedi.
Waltz, Moskova ve Pekin’i, İran’ın safında yer almakla suçlayarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'na el koymasının Tahran yönetiminin "son eylemi olabileceğini" dile getirdi.
İran'da 1979 yılında gerçekleşen devrime atıfta bulunan Waltz, "47 yıl önce, İran rejiminin ilk eylemi düzinelerce Amerikalıyı rehin almaktı. Şimdi ise Hürmüz Boğazı'nı rehin alıyor ve bununla birlikte, dünya ekonomisini de rehin almaya kalkışıyor. Meslektaşlarım bu, rejimin son eylemi olabilir. Bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Söz konusu stratejik su yolunun kapatılmasının, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken hayat kurtarıcı yardımları engellediğini öne süren Waltz, "Kongo, Sudan ve Gazze'deki insani kriz bölgelerine tıbbi yardım, barınma malzemeleri ve gıda ulaştıran BM ve uluslararası insani yardım grupları bu Boğaz'dan geçemiyor." dedi.
Waltz ayrıca, Rusya'nın "savaş uçakları, helikopterler, zırhlı araçlar ve diğer silahlar" da dahil, İran için "kritik bir askeri ekipman tedarikçisi" haline geldiğini belirterek, Çin'in ise "İran'ın yasa dışı petrolünün yüzde 80'inden fazlasını ithal ettiğini" ve saldırı dronları ile balistik füzelerde kullanılan bileşenleri İran'a sağladığını iddia etti.
03:35 İran: ABD ile Pakistan'da yapılacak müzakerelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını hedefliyoruz
İran yönetimi, ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesini hedeflediğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 15 günlük ateşkese varıldığını duyurmasının ardından Tahran yönetiminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "Ülke lideri Mücteba Hamaney ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla nihai hale getirilmesi için müzakerelerin İslamabad’da yapılmasına karar verilmiştir. Bu müzakerelerin en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılması ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescil edilmesi hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
ABD tarafından sunulan tüm planların reddedildiği belirtilen açıklamada, Tahran yönetiminin sunduğu 10 madde "Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması, direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi, ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve üzerinde mutabakata varılan protokol çerçevesinde İran'ın hakimiyetini sağlayacak bir geçiş düzenlemesinin oluşturulması, İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi, tüm birincil ve ikincil yaptırımlar ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması, İran'ın yurt dışındaki tüm bloke edilmiş varlık ve mali kaynaklarının serbest bırakılması ve tüm bu maddelerin bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması" şeklinde sıralandı.
Müzakerelerin ABD tarafına "tam bir güvensizlik" içinde, 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da başlayacağı vurgulanan açıklamada, görüşmelerin 15 gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği, tarafların mutabakatıyla bu sürenin uzatılabileceği kaydedildi.
Açıklamada, "Parmağımız tetikte. Düşmandan gelebilecek en küçük bir hataya dahi güçlü şekilde karşılık verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
03:20 Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması kaydıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini açıkladı
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir duyuru yaptı.
Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.
ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.
İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Geçmişte ABD ile İran arasındaki ihtilafların neredeyse tamamının mutabakat ile sonuçlandığını kaydeden Trump, "Bu iki haftalık süre, anlaşmanın son halini almasına ve tamamlanmasına imkan verecektir." ifadesini kullandı.
Trump ayrıca, Orta Doğu'daki ülkeleri temsilen "uzun vadeli bir sorunun çözülmesinin" kendisi için bir onur olacağını sözlerine ekledi.
Beyaz Saray: İsrail anlaşmayı kabul etti
Öte yandan AA muhabirinin sorusuna yanıt veren bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in de söz konusu anlaşmayı kabul ettiğini belirtti.
02:30 ABD/İsrail-İran Savaşı'nda ABD'ye ait birçok hava aracı hasar gördü
ABD yetkililerinin açıklamaları ve medyadaki haberler, 28 Şubat'ta başlayan ilk saldırılardan bu yana ABD kuvvetlerine ait birçok hava aracının aldığı hasarın boyutunu gözler önüne seriyor. Bu hasarlar, Orta Doğu'daki farklı ülkelerde ve muharebe kayıpları, kazalar ve saldırılar gibi çeşitli olaylar sırasında meydana geldi.
Savaş uçakları, İHA'lar, yakıt ikmal tankerleri ve helikopterlerin toplam maliyetinin 2,8 milyar doları aştığı değerlendiriliyor.
İran üzerinde uçan 65 milyon dolar değerindeki "F-15E Strike Eagle" savaş uçağı, 3 Nisan'da İran hava savunması tarafından düşürüldü. Uçaktaki mürettebatın her 2'si de güvenli şekilde uçaktan ayrıldı ve daha sonra düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
NBC News kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, aynı gün 18,8 milyon dolar değerindeki "A-10" saldırı uçağının da İran semalarındaki operasyonlarda kaybedildiği belirtildi. Bu olayla bağlantılı kurtarma çalışmalarında da ABD'ye ait ve her biri 36 milyon dolar değerindeki 2 "UH-60 Black Hawk" helikopterinin de vurulduğu ifade edildi.
ABC News kanalının haberinde, kurtarma görevine katılan 2 "MC-130J C-130" uçağının operasyon sırasında İran'da mahsur kaldığı ve tüm personel tahliye edildikten sonra ABD güçlerince imha edildiği kaydedildi.
Haberde, aynı bölgede 4 "MH-6 Little Bird" helikopterinin de ele geçirilmelerinin önüne geçmek için imha edildiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, 2 "MC-130J C-130"nin toplam maliyeti 228,4 milyon dolar, 4 "MH-6 Little Bird"nin ise toplamı 18 milyon doları buluyor.
İlk F-15E'nin düşürülmesi ve ardından gelen kurtarma operasyonlarındaki kayıplar, savaşın başlamasından bu yana "ABD'nin en ciddi hava aracı kayıpları" olarak biliniyor.
Kayıplar birçok yerden bildiriliyor
İran devlet medyası 4 Nisan'da yayımladığı görsellerde, Kuveyt'teki bir üsse düzenlenen İHA saldırısında imha edildiği söylenen 48 milyon dolar değerindeki "CH-47 Chinook" helikopterini yer aldı.
NPR'nin haberinde, İran'ın 27 Mart'ta Suudi Arabistan'daki bir hava üssüne düzenlediği ve birçok ABD askerinin yaralandığı saldırıda ise toplam 1,4 milyar dolar değerindeki 2 "E-3 Sentry" uçağının hasar aldığı bildirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bu uçaklardan birinin tamamen imha edildiği sergilendi.
"Irak İslami Direnişi" isimli örgütün 23 Mart'ta yayımladığı görüntülerde de Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan bir üste, ABD'nin "AN/MPQ-64 Sentinel" radarını ve "UH-60 Black Hawk" helikopterini hedef alan İHA saldırılarına yer verildi.
Bloomberg'in haberinde, 19 Mart itibarıyla "MQ-9 Reaper" İHA'larının kayıplarının en az 12'ye yükseldiği belirtildi. Bunlardan 9'unun İran savunması tarafından düşürüldüğü, birisinin Ürdün'deki bir havaalanında vurulduğu ve 2'sinin ise diğer kazalarda kaybedildiği aktarıldı.
Öte yandan açık kaynaklardaki bilgiler, "MQ-9 Reaper" kayıplarının toplam sayısının daha yüksek olabileceğine işaret ediyor. Bu İHA'ların toplam değerinin de 380 milyon doları aştığı değerlendiriliyor.
CNN'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı 19 Mart'taki haberinde, İran üzerinde muharebe görevi sırasında İran tarafından vurulan "F-35" savaş uçağının, Orta Doğu'daki bir ABD üssüne acil iniş yaptığı belirtildi. Bunun "82,5 milyon dolar değerindeki uçağın aldığı bilinen ilk muharebe hasarı" olduğu değerlendiriliyor.
Wall Street Journal gazetesinin 14 Mart'ta ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın Suudi Arabistan'daki bir hava üssüne düzenlediği füze saldırısında her biri 39,6 milyon dolar değerindeki 5 "KC-135" yakıt ikmal uçağının da hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.
Bir yetkili, uçakların imha edilmediğini ve onarıldığını söylerken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) konuyla ilgili yorum yapmadı.
CENTCOM 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, Irak'ın batısında 2 uçağın karıştığı hava kazasının ardından "KC-135"in düştüğünü duyurdu.
Açıklamada, olayın "düşman" veya "dost" ateşi sonucu meydana gelmediği ve 2'nci uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edilse de ABD medyasındaki haberler ve görüntüler, uçağın hasar aldığını ortaya koydu.
ABD'nin savaştaki bilinen ilk uçak kayıpları Kuveyt'te
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Kuveyt semalarında 1 Mart'ta Kuveyt hava savunmasınca "yanlışlıkla" dost ateşi sonucu 3 "F-15E"nin düşürüldüğü ve güvenli şekilde uçaktan ayrılan 6 kişilik mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.
Bu, "savaşın başlangıcından bu yana bilinen ilk ABD uçak kaybı" olarak kayıtlara girdi.
ABD'nin Kuveyt'te düşen 3 ve İran'da düşen 1 "F-15E" uçağının toplam maliyeti de 260 milyon dolara ulaştı.
01:00 Pakistan'dan ABD'ye "süreyi iki hafta uzat" ve İran'a da "Hürmüz'ü iki haftalığına aç" çağrısı
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulundu.
Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerin "güçlü şekilde ilerlediğini" bildirdi.
Paylaşımında, Şerif, "Orta Doğu'da devam eden savaşın barışçıl bir şekilde çözümü için diplomatik çabalar istikrarlı, güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemekte ve yakın gelecekte somut sonuçlara yol açma potansiyeli taşımakta." ifadesini kullandı.
Şahbaz Şerif, şunları kaydetti:
"Diplomasinin kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek için, Başkan Trump'tan süreyi iki hafta daha uzatmasını içtenlikle rica ediyorum. Pakistan, iyi niyet göstergesi olarak İranlı kardeşlerimizden Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açmalarını samimiyetle rica etmekte."
Başbakan Şerif, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması amacıyla "diplomasinin, savaşı kesin olarak sona erdirmesine" imkan tanınması için "tüm savaşan tarafların" iki hafta boyunca ateşkesi uygulamaları çağrısında bulundu.
Trump'ın tehdidi
Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.
Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.
Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.