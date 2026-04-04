BIST 100 hisselerinin teknik analizi (04.04.2026)

Endeks Toparlamaya Başladı

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 55.79 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 47.82 milyar TL ile Tüpraş takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.88 yükselişle 12,936 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 291 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 132.49 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.

RSI göstergesi 46.58 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.87 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 12,877 ve 12,817 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 13,036 ve 13,135 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 40.45 seviyesinde bulunuyor.



Akbank



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 65.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 73.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 65.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 65.50-61.50

Satım aralığı: 70.00-78.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.72

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



Arçelik



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

112.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 107.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 109.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 111.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 107.00-105.0

Satım aralığı: 111.00-116.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.34

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.



Astor Enerji



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 211.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 206.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 194.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 206.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 214.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 194.00-181.00

Satım aralığı: 214.00-221.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.93

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.046 puan azaldı.



Bim Mağazalar



Desteğinin üzerinde tutunmalı

647.62 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 724.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 691 seviyesinin altına kayması halinde ise 647.62 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 680.00-675.00

Satım aralığı: 690.00-690.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.23

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.110 puan arttı.



Coca Cola İçecek



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 71.15 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 63.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 66.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 63.00-62.00

Satım aralığı: 69.50-72.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.040 puan azaldı.



Doğuş Otomotiv



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 196.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 193.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 190.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 193.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 195.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 190.00-177.00

Satım aralığı: 195.00-213.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



Enka İnşaat



İzlenmeli

91.8 - 95.95 aralığında hareket eden hisse 93.65 seviyesinin altında kapanışlarda 88.57 seviyesindeki desteğini test edebilir. 93.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 97.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 93.00-91.50

Satım aralığı: 93.00-95.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.021 puan azaldı.



Ford Otosan



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.103.9 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 96.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 104.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 96.00-95.00

Satım aralığı: 104.00-109.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.104 puan azaldı.



Garanti Bankası



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 124.7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 127.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 138.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 127.00-119.00

Satım aralığı: 132.00-146.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.95

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



Kuyas Yatırım



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

78.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 75.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 76.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 77.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 75.00-68.00

Satım aralığı: 77.00-83.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.061 puan azaldı.



Oyak Çimento



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

24.22 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 23.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 23.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 24.89 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 23.40-22.10

Satım aralığı: 23.70-24.90

Endeks Ağırlığı (%): 0.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



Sabancı Holding



İzlenmeli

86.4609480312865 - 91.4 aralığında hareket eden hisse 89 seviyesinin altında kapanışlarda 87.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 90.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 87.00-82.50

Satım aralığı: 90.50-97.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.053 puan azaldı.



Turkcell



İzlenmeli

104.4 - 108.6 aralığında hareket eden hisse 107.5 seviyesinin altında kapanışlarda 100.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. 107.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 112.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 106.00-101.00

Satım aralığı: 107.00-114.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.61

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.074 puan azaldı.



Türk Hava Yolları



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 307.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 296 seviyesinin altındaki kapanışlarda 290.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 296 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 312.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 290.00-282.50

Satım aralığı: 297.50-305.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.070 puan azaldı.



T.S.K.B.



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 10.97 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 11.97 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 11.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11.00-10.60

Satım aralığı: 11.40-12.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.31

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



Türk Telekom



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 60.35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 58.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 57.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 58.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 61.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 57.50-54.00

Satım aralığı: 59.00-64.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.67

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.025 puan azaldı.



Vakıflar Bankası



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 31.56 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 31.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 31.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 32.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 29.50-28.00

Satım aralığı: 32.50-35.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.