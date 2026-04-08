  • Anasayfa
  • Emlak
TOKİ İstanbul kura tarihi 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Binlerce İstanbullunun merakla beklediği TOKİ İstanbul kura çekim tarihi belli oldu. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için geri sayım başladı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Ekonomist
[email protected]

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri için sona yaklaşılıyor. Megakent İstanbul’da gerçekleştirilecek kura çekimi için geri sayım başladı. Kura çekim tarihinin netleşmesiyle birlikte başvuru sahipleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden takip edilecek?

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekim tarihini açıkladı. Buna göre, İstanbul için kura çekimi 25 Nisan 2026 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler belli oldu

İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler, üç ve üzeri çocuk sahibi aileler ile diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler açıklandı.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi, 25 Nisan'da düzenlenecek çekilişin ardından belli olacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak iki kanal üzerinden hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.

E-DEVLET TOKİ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (www.toki.org.tr)

TOKİ İstanbul kura çekimi nereden izlenecek?

TOKİ İstanbul kura çekimi, TOKİ'nin YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI

TOKİ İstanbul konut fiyatları ve ödeme planı

Kampanya kapsamında satışa sunulacak konutlarda yüzde 10 peşinat alınırken, vade süresi 240 aya kadar uzatılacak.

Projede 55 metrekarelik 1+1 dairelerin satış bedeli 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Bu konutlar için 195 bin TL peşinat ödenirken, 240 aya kadar taksit imkanı sağlanacak. Aylık ödeme tutarı ise 7 bin 313 TL olacak.

65 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak duyuruldu. Bu dairelerde 245 bin TL peşinat alınması ve kalan tutarın 240 aya varan vadeyle ödenmesi planlanıyor.

80 metrekarelik 2+1 konutlar için belirlenen satış fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL oldu. Bu konutlarda 295 bin TL peşinat uygulanacak, geri kalan tutar 240 aya kadar taksitlendirilecek. Aylık taksit miktarı 11 bin 63 TL olarak açıklandı.

TOKİ İstanbul konut teslim tarihi

Binlerce kişi proje kapsamında inşa edilecek konutların ne zaman teslim edileceğini de merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlayacağı tahmin ediliyor.
