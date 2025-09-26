Tarihi kalenin giriş anahtarı toprak altından çıktı

Örmek, anahtarla ilgili de şu bilgileri verdi:Bu anahtar daha önce ortaya çıkardığımız anahtarlardan farklı olarak boyutunun büyük olması, dairesel bir tutma ve çift dişli kilitleme çıkıntısına sahip olmasıyla farklı özelliği göstermektedir. Bu anahtarın çıktığı yapı katmanına bakıp ve çıktığı alana baktığımızda ise bunun diğer buluntularla desteklediğimizde 16. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Bu anahtarın kalenin asıl ana giriş kapısına ait olabileceğini düşünmekteyiz".