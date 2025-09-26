Ancak Branyas'ın uzun ömrü sadece genetiğe bağlı değildi. Branyas kilolu değildi, bol yoğurt yerdi, sigara ve alkol kullanmazdı. Arkadaşları ve ailesiyle iyi bir sosyal hayatı vardı ve Esteller, tüm bunların kesinlikle etkili olduğunu söylüyor.

Biyolojik avantajlarının yanı sıra, yaşamı boyunca sosyal, zihinsel ve fiziksel olarak aktif kalmasının ve Akdeniz tipi beslenmesinin de uzun ömründe etkili olabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, Branyas'ın genetiğinin uzun ömürlü olmasında önemli bir rol oynadığı görülse de hangi yaşam tarzı alışkanlıklarının ona yardımcı olabileceğini belirlemeye çalışmışlardı.



