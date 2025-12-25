TÜİK duyurdu: Sektörel güven endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralıkta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,4 artarak 112,3, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 artışla 115,4 ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 azalışla 84,5 değerini aldı.

Hizmet sektöründe aralıkta geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,8 azalırken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3,7 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,4, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,5 yükselirken, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,1 geriledi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9 artarken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,5 azaldı.