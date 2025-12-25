ARA
DOLAR
42,81
-0,08%
DOLAR
EURO
50,62
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
6166,12
-0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
11336,18
-0,03%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TÜİK duyurdu: Sektörel güven endeksleri belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, güven endeksi aralıkta geçen aya kıyasla inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı. Hizmet sektöründe yüzde 0,4 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 artış gösterdi.


TÜİK duyurdu: Sektörel güven endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralıkta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,4 artarak 112,3, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 artışla 115,4 ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 azalışla 84,5 değerini aldı.

TÜİK duyurdu: Sektörel güven endeksleri belli oldu-1

Hizmet sektöründe aralıkta geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,8 azalırken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3,7 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,4, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,5 yükselirken, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,1 geriledi.

TÜİK duyurdu: Sektörel güven endeksleri belli oldu-2

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9 artarken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,5 azaldı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL