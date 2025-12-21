ARA
Bu hafta 6 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla 22 Aralık-26 Aralık haftasında temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket bulunuyor. İşte o şirketler:


Borsa İstanbul'da bu hafta temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 6 şirket şöyle:

1 ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

Şirket 4 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü açıklamıştı. Son taksit net 0,0069288 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık, ödeme tarihi 24 Aralık.

2 OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

Şirket pay başına brüt 0,2094969 TL, net 0,1780723 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık, ödeme tarihi 24 Aralık.

3 PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. (PSDTC)

Şirket pay başına brüt 1,7127377 TL, net 1,4558270 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık, ödeme tarihi 24 Aralık.
 

4 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)

Şirket pay başına brüt 0,1710378 TL, net 0,1453820 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Aralık, ödeme tarihi 26 Aralık. 

5 EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EYGYO)

Şirket pay başına brüt 0,0285714 TL, net 0,0285714 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Aralık, ödeme tarihi 29 Aralık.

6 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6363636 TL, net 3,0909090 TL temettü dağıtacak. İkinci taksit net 1,5454545 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Aralık, ödeme tarihi 30 Aralık
