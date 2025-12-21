ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)
Şirket 4 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü açıklamıştı. Son taksit net 0,0069288 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık, ödeme tarihi 24 Aralık.
OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)
Şirket pay başına brüt 0,2094969 TL, net 0,1780723 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık, ödeme tarihi 24 Aralık.
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. (PSDTC)
Şirket pay başına brüt 1,7127377 TL, net 1,4558270 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık, ödeme tarihi 24 Aralık.