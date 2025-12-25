Ahlatcı'dan yapay zeka yatırımı

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Holding tüm dijital taleplere yönelik çözümler geliştiren Bixcod Teknoloji’yi bünyesine kattı.

Bu satın alma ile Holding, yalnızca grup şirketlerinin dijital dönüşüm sürecinin hızlandırmaya paralel olarak küresel ölçekte şekillenen ve mevcut ekonomik modelleri kökten dönüştüren “yapay zekâ ekonomisinin” aktif bir oyuncusu olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, yatırım hakkında, “Bixcod Teknoloji’nin Ahlatcı Holding bünyesine katılması; yalnızca grup şirketlerimizin dijital dönüşümünü hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin yapay zekâ ve yazılım ekosisteminde güçlü, yerli ve güvenilir çözümler üretme kapasitesini artıracaktır. Bu yatırım, bugünü değil; ülkemizin dijital geleceğini hedefleyen uzun vadeli vizyonumuzun bir parçasıdır” yorumunu yaptı.

“Bu Ortaklık, Yapay Zekâ Ekosistemini Büyütecek”

Bixcod Teknoloji Kurucu Ortakları Altay Şükrü Yılmaz ve Ömer Kaya, iş birliğini şöyle değerlendirdi:

“Ahlatcı Holding ile kurduğumuz bu stratejik ortaklık, geliştirdiğimiz yerli yapay zekâ ve yazılım çözümlerini çok daha geniş bir ölçekte hayata geçirme imkânı sunuyor. Güvenli, veri odaklı ve ölçeklenebilir altyapılarla şirketlerin dijital dönüşümüne katkı sağlarken; Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemini güçlendiren uzun vadeli bir yapı kurmayı hedefliyoruz.”

