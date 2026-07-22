Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2026: Faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte PPK toplantı tarihi ve ekonomistlerin beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı faiz kararı öncesinde piyasalarda bekleyiş sürüyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karar ile ekonomistlerin politika faizine yönelik tahminleri yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Ekonomistler temmuz ayında faiz indirimi, artışı ya da faizin sabit bırakılmasını mı bekliyor?
1 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı takvime göre Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı ise aynı gün saat 14.00'te duyurulacak.
2 Ekonomistlerin faiz kararına ilişkin beklentileri ne yönde?
AA Finans'ın, Merkez Bankası'nın PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği beklenti anketine 16 ekonomistin tamamı politika faizinde değişiklik beklemediğini açıkladı. Medyan beklenti de faizin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.
Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de temmuz ayı PPK toplantısı için politika faizi beklentisi yüzde 37 olarak belirlendi.