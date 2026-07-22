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  • Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2026: Faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte PPK toplantı tarihi ve ekonomistlerin beklentisi

Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2026: Faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte PPK toplantı tarihi ve ekonomistlerin beklentisi

TCMB'nin temmuz ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak karar ve ekonomistlerin faiz beklentileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?

Ekonomist
Ekonomist
Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2026: Faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte PPK toplantı tarihi ve ekonomistlerin beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı faiz kararı öncesinde piyasalarda bekleyiş sürüyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karar ile ekonomistlerin politika faizine yönelik tahminleri yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ekonomistler temmuz ayında faiz indirimi, artışı ya da faizin sabit bırakılmasını mı bekliyor?

1 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı takvime göre Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı ise aynı gün saat 14.00'te duyurulacak.

2 Ekonomistlerin faiz kararına ilişkin beklentileri ne yönde?

Ekonomistlerin faiz kararına ilişkin beklentileri ne yönde?

AA Finans'ın, Merkez Bankası'nın PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği beklenti anketine 16 ekonomistin tamamı politika faizinde değişiklik beklemediğini açıkladı. Medyan beklenti de faizin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de temmuz ayı PPK toplantısı için politika faizi beklentisi yüzde 37 olarak belirlendi.

3 Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı ne olmuştu?

Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı ne olmuştu?

TCMB, haziran ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı.
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