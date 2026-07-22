Vize garantisi ve aldatıcı sağlık reklamları mercek altında: Reklam Kurulu'ndan 185 milyon TL'lik ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı düğmeye bastı. Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2026 yılının ilk yedi ayında 21 bini aşkın dosyayı karara bağlandığı ve 185 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uyguladığı ifade edildi.

Ayrıca, Reklam Kurulu'nun 371. toplantısında 149 dosyanın görüşüldüğü, bilimsel dayanağı bulunmayan sağlık iddiaları, gerçek dışı vize garantisi vaatleri ve dini duyguları istismar eden tanıtımları içeren reklamlara yaptırım uygulandığı da kaydedildi.

Görüşülen 149 dosyadan 118'inin mevzuata aykırı bulunduğu, 74 dosyada reklam durdurma cezası verildiği, 44 dosyada ise reklam durdurma ve idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Saç çıkarma iddiaları içeren reklamlara üst sınırdan para cezası

Reklam Kurulu'nun bilimsel dayanağı bulunmayan saçma çıkarma iddiaları içeren reklamlara üst sınırdan idari para cezası uyguladığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Çeşitli mecralarda tanıtımı yapılan bir saç spreyi ürününe ilişkin reklamlarda;

"Her 10 Günde 2000 Yeni Saç Kökü", "Saç Üretimini Aktive Eder", "Saç kökleri uyku halinden çıkıyor" gibi ifadeler kullanılarak ürünün saç çıkardığı izlenimi oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu tanıtımlarda bilimsel olarak ispatlanmamış iddialara ve ürünün kullanımı sonrasında saç çıkardığına ilişkin görsellere yer verilmesi, ayrıca bu tanıtımların uyarılara rağmen sürdürülmesi nedeniyle ilgili firma hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

"Vize garantisi" reklamlarına ilişkin durdurma kararı

Ayrıda kurulun, vize aracılık firmalarının gerçek dışı garanti vaatlerini içeren reklamlarını durdurma kararı aldığı da açıklandı:

"Reklam Kurulu'nun 11.06.2026 tarihinde gerçekleştirilen 370'inci toplantısında; tüketicilere "vize randevu garantisi", "vize garantisi", "hızlı başvuru", "kesintisiz destek", "garanti çözüm", "%100 onay garantisi" gibi taahhütler içeren reklamları nedeniyle incelemeye alınan altı firmaya ilişkin dosyalar değerlendirilmiş ve söz konusu reklamlara 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı verilmiştir.

Yürütülen inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirme sonucunda, beş firmanın yanıltıcı nitelikteki reklam ve tanıtımlarının durdurulmasına karar verilmiştir."

Dini duyguları istismar eden reklam hakkında tedbiren durdurma kararı

Dini duyguları istismar eden reklamlar hakkında tedbiren durdurma kararı verildiği kaydedilirken, sosyal medyada "Kâbe ve Ravza Kokusu" ifadeleri kullanılarak yapılan tanıtımlara ilişkin de Kurul tarafından resen inceleme başlatıldığı belirtildi:

"Sosyal medya mecralarında "Kâbe ve Ravza Kokusu" ifadeleri kullanılarak yapılan tanıtımlar hakkında Reklam Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmıştır.

Yapılan değerlendirmede, söz konusu reklamlarla vatandaşlarımızın dini duygularının istismar edilerek satış ve pazarlama faaliyetinde bulunulduğu değerlendirilmiş; inceleme süreci tamamlanıncaya kadar söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı verilmiştir. Dosyaya ilişkin nihai karar, inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından Reklam Kurulu tarafından verilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin aldatılmasına neden olan her türlü ticari reklam ve haksız ticari uygulamaya karşı denetim ve inceleme faaliyetlerimizi tüm mecralarda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."