ARA
DOLAR
47,21
0,06%
DOLAR
EURO
53,91
0,18%
EURO
ALTIN
6233,68
-0,07%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD ordusu, İran'a yönelik 11. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu

ABD ordusu, İran'a yönelik 11. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" 11. saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD ordusu, İran'a yönelik 11. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu

CENTCOM’un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, CENTCOM’un TSİ 03.15’te İran'a karşı 11. saldırı dalgasını "başarıyla tamamladığı" belirtilerek, İran'ın askeri operasyon merkezleri, denizcilik kabiliyetleri, uçak hangarları, insansız hava aracı depolama tesisleri ve askeri lojistik altyapısının hedef alındığı aktarıldı.

Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığına" dikkat çekilen açıklamada, "Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi trafiğine açık kalmaya devam ettiği" bilgisine yer verildi.

CENTCOM, TSİ 02.00’de İran'daki "askeri hedeflere" yönelik 11. saldırı dalgasını başlattığını duyurmuştu.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL