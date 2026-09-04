Ocak 2027 emekli maaş zammı için tablo değişti: SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

TÜİK’in ağustos ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan iki aylık enflasyon verisi ortaya çıktı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zamma ilişkin hesaplamalar da güncellendi.

Peki, emekli ve memur maaşlarına ocak ayında ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde kaç olacak? İşte son enflasyon verileriyle yapılan güncel zam hesaplamaları...