Ocak 2027 emekli maaş zammı için tablo değişti: SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

TÜİK’in ağustos ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan iki aylık enflasyon verisi ortaya çıktı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zamma ilişkin hesaplamalar da güncellendi.
Peki, emekli ve memur maaşlarına ocak ayında ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde kaç olacak? İşte son enflasyon verileriyle yapılan güncel zam hesaplamaları...
1 Temmuzda emekliler ne kadar zam aldı?
Emeklilerin maaş artışında esas alınan 2026 yılının ilk altı aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında yapılan zammın ardından en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya çıktı. Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayındaki zam oranı ise yüzde 13,52 oldu.
2 Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu
TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 1,84 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.
3 İki aylık enflasyon oranı ne kadar oldu?
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,66 olarak hesaplandı.
Ancak, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan iki aylık enflasyonun yüzde 3,66 ile yüzde 7’lik toplu sözleşme zammının altında kalması nedeniyle memur ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşmadı.
4 SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin zam oranı nasıl hesaplanıyor?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınarak belirleniyor.
5 En düşük emekli maaşına ilişkin olası senaryolar
Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28 olarak gerçekleşmesi halinde, temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 8,7 olması bekleniyor.
Bu hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki zam oranı yüzde 8,7 olacak. Söz konusu senaryoda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığının ise 25 bin 601 liraya çıkacağı hesaplanıyor.
6 Memur ve memur emeklisi zammına ilişkin senaryolar
Memur ve memur emeklileri için yüzde 1,59’luk enflasyon farkının oluşması halinde, toplam zam oranının yüzde 6,67’ye ulaşması bekleniyor.
7 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Bir başka hesaplamada, 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,49 olarak gerçekleşmesi durumunda temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 9,97’ye ulaşacağı öngörülüyor.
Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı zam oranı yüzde 9,97 olarak hesaplanıyor. Mevcut 23 bin 552 liralık tutarın bu oranda artırılması halinde ise yeni aylığın yaklaşık 25 bin 900 liraya yükselmesi bekleniyor.
8 En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Bu senaryoda memur ve memur emeklileri için yüzde 2,78’lik enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 7,91’e ulaşacak.
Artışın ardından en düşük memur maaşının 75 bin 779 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 21 liraya yükselmesi bekleniyor.
9 Kesin zam oranı ne zaman belli olacak?
Emekli ve memurların Ocak 2027’de alacağı kesin zam oranı için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verileri beklenecek. Önümüzdeki dört aylık enflasyon rakamları zam hesaplamalarına yön verirken, nihai oran Aralık 2026 enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.