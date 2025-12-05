ARA
  Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (5 Aralık)

Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (5 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.


Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (5 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) ve Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE)

Pay Başına Brüt Temettü: 0.05 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0425 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 31,39 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS)

Pay Başına Brüt Temettü: 5,0 TL
Pay Başına Net Temettü: 4,25 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 316,75 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

