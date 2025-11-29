Ford, BİM, Turkcell... Aralık 2025 temettü takvimi: Şu an listede 19 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören 19 şirkette temettü kararı genel kurulları tarafından onaylanmış durumda. Yeni açıklamalar gelirse bu sayı artacak. Şu an itibarıyla oluşan Aralık ayı temettü takvimi ise şöyle:
1 1 ARALIK
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VSNMD)
Pay başına brüt 0,3896153 TL, net 0,3311730 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Aralık, ödeme tarihi 3 Aralık
2 2 ARALIK
BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Pay başına brüt 0,9605973 TL, net 0,8165077 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Aralık, ödeme tarihi 4 Aralık.
3 3 ARALIK
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FROTO)
Pay başına brüt 6,0500000 TL, net 5,1425000 net temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Aralık, ödeme tarihi 5 Aralık.
4 5 ARALIK
ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ELITE)
Pay başına brüt 0,05 TL, net 0,0425 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Aralık, ödeme tarihi 9 Aralık
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GOLTS)
Pay başına brüt 5 TL, net 4,25 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Aralık, ödeme tarihi 9 Aralık
5 8 ARALIK
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ATLAS)
Pay başına brüt 0,0287735 TL, net 0,0287735 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Aralık, ödeme tarihi 10 Aralık
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MTRYO)
Pay başına brüt 0,0517542 TL, net 0,0517542 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Aralık, ödeme tarihi 10 Aralık
6 11 ARALIK
LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)
Şirket 5 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,5989300 TL, net 0,5090903 TL temettü açıklamıştı. Son taksit net 0,0242423 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 11 Aralık, ödeme tarihi 15 Aralık.
7 15 ARALIK
BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BEGYO)
Şirket 4 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0858892 TL, net 0,0858892 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit net 0,0214723 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Aralık, ödeme tarihi 17 Aralık. Son iki taksit şubat ve mart 2026'da olacak.
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK)
Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 0,425 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Aralık, ödeme tarihi 17 Aralık.
8 17 ARALIK
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)
Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 13 TL, net 11,050 TL temettü açıklamıştı. Son taksit net 4,25 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Aralık, ödeme tarihi 19 Aralık.
9 22 ARALIK
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)
Şirket 4 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü açıklamıştı. Son taksit net 0,0069288 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık, ödeme tarihi 24 Aralık.
OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)
Şirket pay başına brüt 0,2094969 TL, net 0,1780723 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık, ödeme tarihi 24 Aralık.
10 24 ARALIK
SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Şirket pay başına brüt 0,1710378 TL, net 0,1453820 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Aralık, ödeme tarihi 26 Aralık.
11 25 ARALIK
EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EYGYO)
Şirket pay başına brüt 0,0285714 TL, net 0,0285714 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Aralık, ödeme tarihi 29 Aralık.
12 26 ARALIK
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6363636 TL, net 3,0909090 TL temettü dağıtacak. İkinci taksit net 1,5454545 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Aralık, ödeme tarihi 30 Aralık
13 31 ARALIK
MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEDTR)
Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,2521008 TL, net 0,2142855 TL temettü açıklamıştı. Son taksit net 0,0714285 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Aralık, ödeme tarihi 5 Ocak.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)
Şirket pay başına brüt 0,3318530 TL, net 0,2820750 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Aralık, ödeme tarihi 5 Ocak.