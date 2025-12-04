Halka arz başvurusu yapıp onay bekleyen 127 şirket açıklandı

Halka arzlar borsayla ilgilenen pek çok yatırımcının dikkatini çekiyor. Peki, hangi şirketler halka arz için başvuruda bulunndu? SPK'nın sitesinde yer alan liste ve şirketlerin başvuru tarihleri şöyle:
Halka arz başvurusu yapan şirketlerin tam listesi
İlk Halka Arz Başvurusu Başvuru Tarihi
1 Multinet Kurumsal Hizmetleri AŞ 17.10.2023
2 Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları AŞ 23.10.2023
3 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ 14.12.2023
4 Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 17.01.2024
5 Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret AŞ 9.02.2024
6 Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ 20.03.2024
7 ACACIA Maden İşletmeleri AŞ 3.04.2024
8 Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ 5.04.2024
9 Kırlıoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ 26.04.2024
10 Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme AŞ 29.04.2024
11 Golda Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 30.04.2024
12 Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ 2.05.2024
13 Metropal Kurumsal Hizmetleri AŞ 26.06.2024
14 Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ 3.07.2024
15 Ata Turizm İşletmecilik Madencilik San. ve Dış Tic AŞ 12.07.2024
16 Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ 22.07.2024
17 Eston Yapı AŞ 22.07.2024
18 Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ 24.07.2024
19 Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi 30.07.2024
20 Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ 2.08.2024
21 Netcad Yazılım AŞ 9.08.2024
22 Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ 3.09.2024
23 Soho Giyim ve Enerji AŞ 3.09.2024
24 Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ 4.09.2024
25 Yeşil Global Enerji AŞ 4.09.2024
26 X Koren Elektrik AŞ 6.09.2024
27 Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ 17.09.2024
28 Kardemir Çelik Sanayi AŞ 19.09.2024
29 Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret 23.09.2024
30 Quick Sigorta AŞ 25.09.2024
31 Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ 30.09.2024
32 Beta Enerji ve Teknoloji AŞ 2.10.2024
33 İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ 5.10.2024
34 Hakan Faydasıçok Çelik AŞ 8.10.2024
35 Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ 15.10.2024
36 Masfen Enerji AŞ 16.10.2024
37 Metgün Enerji Yatırımları AŞ 16.10.2024
38 Kapeks Kimya Sanayi AŞ 17.10.2024
39 Özpet Plastik Global Sanayi Ticaret AŞ 25.10.2024
40 Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi AŞ 28.10.2024
41 Bewen Enerji AŞ 31.10.2024
42 Cevher Jant Sanayii AŞ 31.10.2024
43 Saytek Medikal ve Plastik Sanayi Ticaret AŞ 1.11.2024
44 Altun Gıda AŞ 4.11.2024
45 Ekici Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ 4.11.2024
46 Aksa Elektrik Perakende Satış AŞ 6.11.2024
47 Çitlekçi Mağazacılık AŞ 11.11.2024
48 Teknika Plast Teknik Kalıp Sanayi ve Ticaret AŞ 11.11.2024
49 Haver Farma İlaç AŞ 15.11.2024
50 Kale Araştırma Geliştime AŞ 3.12.2024
51 Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ 4.12.2024
52 Club Jolly Turizm ve Ticaret AŞ 5.12.2024
53 Pürsan Pigment Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 12.12.2024
54 Kisan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ 13.12.2024
55 Anadolu Mikronize Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ 23.12.2024
56 Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret AŞ 26.12.2024
57 Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ 26.12.2024
58 İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ 27.12.2024
59 Makel Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ 27.12.2024
60 BİEM İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ 28.12.2024
61 Zebrano Mobilya Teknolojileri AŞ 28.12.2024
62 DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık AŞ 30.12.2024
63 Hür Çelik Sanayi ve Dış ticaret AŞ 30.12.2024
64 Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ 31.12.2024
65 Fide Konserve Gıda Sanayi AŞ 31.12.2024
66 NMT Lojistik AŞ 1.12.2024
67 Büyük Hekimoğulları Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 15.01.2025
68 Eti Elektrometalurji AŞ 17.01.2025
69 Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 25.02.2025
70 Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ 14.03.2025
71 Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ 14.03.2025
72 Özova Tarım AŞ 14.03.2025
73 PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri AŞ 21.03.2025
74 Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret AŞ 26.03.2025
75 Efg Elektrik Enerji AŞ 27.03.2025
76 Fiba Faktoring AŞ 27.03.2025
77 Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri 14.04.2025
78 Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ 14.04.2025
79 İnfina Mühendislik AŞ 16.04.2025
80 Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri AŞ 18.04.2025
81 Doğa Sigorta AŞ 25.04.2025
82 Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ 29.04.2025
83 Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ 30.04.2025
84 Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret AŞ 2.05.2025
85 Panda Alüminyum AŞ 9.05.2025
86 Separ Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ 9.05.2025
87 Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ 12.05.2025
88 Özlem Tarım Ürünleri AŞ 13.05.2025
89 Sanat Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ 13.05.2025
90 İz Baskı Sanayi ve Ticaret AŞ 15.05.2025
91 Trakya Elektrik Dağıtım AŞ 15.05.2025
92 Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi AŞ 16.05.2025
93 Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ 21.05.2025
94 RePie Yatırım Holding AŞ 18.07.2025
95 Proline Pvc Plastik AŞ 25.07.2025
96 Adra Holding AŞ 1.08.2025
97 Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ 1.08.2025
98 Demes Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ 1.08.2025
99 Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ 2.08.2025
100 Joy Game Oyun ve Teknoloji AŞ 8.08.2025
101 Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ 8.08.2025
102 Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ 11.08.2025
103 Biosys Biyomedikal Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ 13.08.2025
104 Evofone Teknoloji AŞ 28.08.2025
105 Naturel Holding AŞ 10.09.2025
106 Gümüşoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ 18.09.2025
107 Taksim Holding AŞ 29.09.2025
108 Q Yatırım Holding AŞ 10.10.2025
109 ZMS Demir Kömür Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ 13.10.2025
110 Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık AŞ 17.10.2025
111 Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi Ticaret AŞ 22.10.2025
112 Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 28.10.2025
113 Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ 6.11.2025
114 Koç Bakır Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ 7.11.2025
115 Fortis Enerji Elektrik Üretim AŞ 10.11.2025
116 Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Ticaret A 12.11.2025
117 Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret AŞ 13.11.2025
118 Innovance Bilgi Teknolojileri AŞ. 13.11.2025
119 Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Sanayi ve Ticaret AŞ 13.11.2025
120 Point Solar Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ 13.11.2025
121 Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ 13.11.2025
122 Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ 14.11.2025
123 Güllük Mandalya Turizm ve Liman Hizmetleri AŞ 14.11.2025
124 Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ 14.11.2025
125 Tiryaki Anadolu Holding AŞ 14.11.2025
126 TV8 Tv Yayıncılık AŞ 14.11.2025
127 Reis Makine Ticaret ve Sanayi AŞ 15.11.2025