  Halka arz başvurusu yapıp onay bekleyen 127 şirket açıklandı

Halka arz başvurusu yapıp onay bekleyen 127 şirket açıklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2023–2025 döneminde ilk halka arz (IPO) başvurusu yapan şirketlere ilişkin güncel listeyi bir süre önce kamuoyuyla paylaştı. Toplam 127 şirket başvuru tarihine göre sıralanarak listelendi.


Son Güncellenme:
Halka arz başvurusu yapıp onay bekleyen 127 şirket açıklandı

Halka arzlar borsayla ilgilenen pek çok yatırımcının dikkatini çekiyor. Peki, hangi şirketler halka arz için başvuruda bulunndu? SPK'nın sitesinde yer alan liste ve şirketlerin başvuru tarihleri şöyle:

Halka arz başvurusu yapan şirketlerin tam listesi

 İlk Halka Arz Başvurusu                                                Başvuru Tarihi

1 Multinet Kurumsal Hizmetleri AŞ                                  17.10.2023
2 Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları AŞ                     23.10.2023
3 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ                                  14.12.2023
4 Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ                                  17.01.2024
5 Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret AŞ               9.02.2024
6 Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ                   20.03.2024
7 ACACIA Maden İşletmeleri AŞ                                        3.04.2024
8 Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ                             5.04.2024
9 Kırlıoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ                             26.04.2024
10 Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme AŞ             29.04.2024
11 Golda Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ                                 30.04.2024
12 Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ                                2.05.2024
13 Metropal Kurumsal Hizmetleri AŞ                               26.06.2024
14 Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ                                  3.07.2024
15 Ata Turizm İşletmecilik Madencilik San. ve Dış Tic AŞ   12.07.2024
16 Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ                             22.07.2024
17 Eston Yapı AŞ                                                                 22.07.2024
18 Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ                           24.07.2024
19 Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi          30.07.2024
20 Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ                                      2.08.2024
21 Netcad Yazılım AŞ                                                             9.08.2024
22 Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ                                    3.09.2024
23 Soho Giyim ve Enerji AŞ                                                    3.09.2024
24 Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ                                   4.09.2024
25 Yeşil Global Enerji AŞ                                                         4.09.2024
26 X Koren Elektrik AŞ                                                             6.09.2024
27 Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ                   17.09.2024
28 Kardemir Çelik Sanayi AŞ                                                    19.09.2024
29 Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret             23.09.2024
30 Quick Sigorta AŞ                                                                   25.09.2024
31 Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ                               30.09.2024
32 Beta Enerji ve Teknoloji AŞ                                                     2.10.2024
33 İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ                           5.10.2024
34 Hakan Faydasıçok Çelik AŞ                                                    8.10.2024
35 Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ                            15.10.2024
36 Masfen Enerji AŞ                                                                  16.10.2024
37 Metgün Enerji Yatırımları AŞ                                                 16.10.2024
38 Kapeks Kimya Sanayi AŞ                                                       17.10.2024
39 Özpet Plastik Global Sanayi Ticaret AŞ                                  25.10.2024
40 Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi AŞ                            28.10.2024
41 Bewen Enerji AŞ                                                                     31.10.2024
42 Cevher Jant Sanayii AŞ                                                         31.10.2024
43 Saytek Medikal ve Plastik Sanayi Ticaret AŞ                          1.11.2024
44 Altun Gıda AŞ                                                                         4.11.2024
45 Ekici Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ            4.11.2024
46 Aksa Elektrik Perakende Satış AŞ                                             6.11.2024
47 Çitlekçi Mağazacılık AŞ                                                            11.11.2024
48 Teknika Plast Teknik Kalıp Sanayi ve Ticaret AŞ                      11.11.2024
49  Haver Farma İlaç AŞ                                                               15.11.2024
50 Kale Araştırma Geliştime AŞ                                                     3.12.2024
51 Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ                                             4.12.2024
52 Club Jolly Turizm ve Ticaret AŞ                                               5.12.2024
53 Pürsan Pigment Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi     12.12.2024
54 Kisan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ                        13.12.2024
55 Anadolu Mikronize Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ                       23.12.2024
56 Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret AŞ                                         26.12.2024
57 Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ                       26.12.2024
58 İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ                                 27.12.2024
59 Makel Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ                     27.12.2024
60  BİEM İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ                                                 28.12.2024
61 Zebrano Mobilya Teknolojileri AŞ                                            28.12.2024
62  DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık AŞ                 30.12.2024
63 Hür Çelik Sanayi ve Dış ticaret AŞ                                             30.12.2024
64  Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ                                     31.12.2024
65  Fide Konserve Gıda Sanayi AŞ                                                   31.12.2024
66   NMT Lojistik AŞ                                                                           1.12.2024
67  Büyük Hekimoğulları Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ                         15.01.2025
68 Eti Elektrometalurji AŞ                                                                 17.01.2025
69 Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ                                               25.02.2025
70 Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ                            14.03.2025
71 Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ                                          14.03.2025
72 Özova Tarım AŞ                                                                             14.03.2025
73 PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri AŞ                             21.03.2025
74 Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret AŞ                                      26.03.2025
75 Efg Elektrik Enerji AŞ                                                                     27.03.2025
76 Fiba Faktoring AŞ                                                                          27.03.2025
77 Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri                               14.04.2025
78 Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ                                           14.04.2025
79 İnfina Mühendislik AŞ                                                                   16.04.2025
80 Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri AŞ                      18.04.2025
81 Doğa Sigorta AŞ                                                                             25.04.2025
82 Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ              29.04.2025
83 Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ                         30.04.2025
84 Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret AŞ                                                 2.05.2025
85 Panda Alüminyum AŞ                                                                     9.05.2025
86 Separ Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ                                                9.05.2025
87 Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ             12.05.2025
88 Özlem Tarım Ürünleri AŞ                                                             13.05.2025
89 Sanat Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ                                            13.05.2025
90 İz Baskı Sanayi ve Ticaret AŞ                                                       15.05.2025
91 Trakya Elektrik Dağıtım AŞ                                                        15.05.2025
92 Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi AŞ                             16.05.2025
93 Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ                              21.05.2025
94 RePie Yatırım Holding AŞ                                                        18.07.2025
95 Proline Pvc Plastik AŞ                                                               25.07.2025
96 Adra Holding AŞ                                                                      1.08.2025
97 Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ 1.08.2025
98  Demes Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ                                          1.08.2025
99  Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ                                         2.08.2025
100 Joy Game Oyun ve Teknoloji AŞ                                               8.08.2025
101  Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ                          8.08.2025
102 Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ 11.08.2025
103 Biosys Biyomedikal Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ               13.08.2025
104 Evofone Teknoloji AŞ                                                                28.08.2025
105 Naturel Holding AŞ                                                                  10.09.2025
106 Gümüşoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ                                   18.09.2025
107 Taksim Holding AŞ                                                                   29.09.2025
108 Q Yatırım Holding AŞ                                                                10.10.2025
109 ZMS Demir Kömür Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ             13.10.2025
110 Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık AŞ                                      17.10.2025
111 Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi Ticaret AŞ 22.10.2025
112 Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ                      28.10.2025
113 Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ                                                         6.11.2025
114 Koç Bakır Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ                                              7.11.2025
115 Fortis Enerji Elektrik Üretim AŞ                                                     10.11.2025
116 Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Ticaret A                            12.11.2025
117 Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret AŞ                          13.11.2025
118 Innovance Bilgi Teknolojileri AŞ.                                                     13.11.2025
119 Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Sanayi ve Ticaret AŞ                13.11.2025
120 Point Solar Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ                                  13.11.2025
121 Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ                           13.11.2025
122 Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ                         14.11.2025
123 Güllük Mandalya Turizm ve Liman Hizmetleri AŞ                           14.11.2025
124  Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ                                                           14.11.2025
125 Tiryaki Anadolu Holding AŞ                                                            14.11.2025
126 TV8 Tv Yayıncılık AŞ                                                                          14.11.2025
127 Reis Makine Ticaret ve Sanayi AŞ                                                   15.11.2025

