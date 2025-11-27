TCMB’nin döviz yönetiminde başarılı bir süreç yürüttüğünü söylemek mümkün. Kasım ortası itibarıyla 187,4 milyar dolar brüt rezerv, 58 milyar dolar swap hariç net rezerv seviyesi; kısa vadeli dalgalanmaların yönetilmesi için yeterli bir tampon sunuyor. 2026 yılında TL/Döviz tarafında mevcut politikalardan önemli bir sapma olmasını ve enflasyon ile mücadelenin aynı oyun planı ile devamını bekliyoruz. Kasım ayında daha ılımlı bir enflasyon tablosu bekleniyor. Aralık ayının da sakin geçmesiyle yılın yüzde 30–32 bandında tamamlanması olası. Bu çerçevede TCMB’nin yılın son toplantısında 100–150 baz puan indirim yapması muhtemel.