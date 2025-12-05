ARA
5 Aralık 2025 sabahında gramdan çeyreğe, ons altına kadar güncel fiyatlar yakından takip ediliyor. Altının yeni güne hangi seviyelerle giriş yaptığı yatırımcıların odak noktasında bulunuyor.


Altın güne nasıl başladı? 5 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

5 Aralık 2025 sabahında altın tarafında yeni günün fiyatları yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek ve ons altının açılış seviyeleri yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Peki, altın güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 5.750,11 TL

  •  Çeyrek altın satış fiyatı: 9,565,00 TL
  •  Yarım altın satış fiyatı: 19,130,00 TL
  •  Tam altın satış fiyatı: 37,932,75 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38,106,00 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 95,122,76 TL
  •  Ons altın satış fiyatı: 4,209,57 dolar

