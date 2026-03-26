Doğrudan satış modeliyle büyüyor

Girişimci kadınların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. İşte o isimlerden biri de 3,7 milyar dolar büyüklüğe ulaşan kozmetik sektöründeki fırsatları değerlendiren Alyalina Kozmetik Kurucusu Nazan Eke.

Eke’yi diğer kozmetik sektörü oyuncularından ayıran en büyük faktör ise, 650 milyon dolar pazar büyüklüğüne ulaşan doğrudan satış sektörü içerisinde yer alarak her kadını kendi işinin patronu yapması. ‘Marka Elçileri’ olarak tabir edilen kadınların, yaptıkları satışlar üzerinden 30 bin TL’den 300 bin TL’ye kadar kazanç elde edebildiklerini belirten Eke, “Altı yıllık bir firma olmamıza rağmen 17 bin marka elçisine ulaştık ve 6 ülkeye ihracat yapıyoruz. Cilt bakımından temizlik ürünlerine, kozmetikten gıda takviyelerine kadar 400 ürünü kullanıcılarının beğenisine sunduk” diyor.

Eke, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Markanızın ve şirketinizin hikayesinden bahseder misiniz?

İş hayatımın yaklaşık 20 yılı, bankacılık ve sigortacılık sektöründe geçti. Finans ve satış- pazarlama deneyimlerimi doğrudan satış sektöründe harmanlayarak kendi çizgimi oluşturdum. Eşimin yurt dışındaki şirketlerinde edindiğim tecrübeler de eklenince global bir iş kurma konusunda yol haritamı belirledim. Pandemi döneminde kendimi daha da geliştirmek adına aromaterapi ve wellbeing eğitimleri aldım. Hala eğitim almaya devam ediyorum.

2020 yılında Alyalina Kozmetik’i kurdum. Yükseklik ve asalet anlamına gelen ''Alya'' ile saf güzellik, zarafet anlamına gelen ''Lina'' birleşerek Alyalina markası doğdu... Çörek otu, ölmez otu ve papatya gibi doğanın sunduğu değerli bitkilerle hazırladığımız özel serileri satışa sunuyoruz.

İhracat yaptığınız ülkeler hangileri?

Yaklaşık dört yıl boyunca Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Rusya ve Özbekistan’a, ağırlıklı olarak çörek otu içeren kozmetik ürünlerin ihracatını gerçekleştirdik. 2023 Eylül’de ülkemizde de satış yapmaya karar vererek ‘Doğrudan Satış’ belgemizi aldık ve ürün gamımızı genişletmeye başladık. Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ve Sağlık Bakanlığı’nda da kaydı bulunan ürünlerimizi 2024 Ocak ayı itibari ile ülkemizde de satmaya başladık. Gıda takviyeleri, bitkisel içecekler, temizlik ürünleri ve dermo-kozmetik ürünlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahibiz.

Geçen yıl ne kadarlık bir ciroya ulaştınız?

2025 yılı itibariyle 47 milyon TL ciroya ulaştık. Çünkü dünyada pandemiden bu yana, sağlıklı yaşam ürünlerine ilginin arttığı bir dönemdeyiz. Gıdadan kozmetiğe kadar doğal ve sağlığa katkı yapan ürünlerin önemi artık daha fazla anlaşılıyor.

Lokomotif ürün grubunuz nedir?

Dev bir sektör haline gelen kozmetik sektörünün yüzde 80’ini kişisel bakım ürünleri oluşturuyor. Doğal ürünlere olan talep de her geçen gün artıyor. Biz de pazardaki bu fırsatı görerek yatırımlarda bulunuyoruz. Yaklaşık 400 çeşit ürünümüz bulunuyor. Dünyada ölmez otu bitkisini kahve ile buluşturan ilk firmayız.

Farklı kahve çeşitleri için çalışmalarımız devam ediyor. Son yıllarda wellness sektörü ile sağlıklı yaşam, beden-zihin-ruh dengesi ön plana çıktığından, biz de çıkaracağımız yeni ürünlerde buna önem veriyoruz. Renkli kozmetik alanında ürün çeşitliliğimizi artırmak adına da çalışmalarımız devam ediyor.

Gelecek planlarınız ve hedefleriniz neler?

Ciro tarafında yaklaşık yüzde 35 oranında büyüme, ihracatta ise 2 kat artış hedefliyoruz. Elbette daha fazla ülkede faaliyet göstermeyi planlıyoruz.

Girişimcilere önerileriniz neler?

Şu anda aktifte yaklaşık 17 bin marka elçimiz bulunuyor. Marka elçilerimiz minimum 30 bin TL’den 300 bin TL’ye kadar kazanç sağlayabiliyorlar. Marka elçilerimiz içinde erkekler de var ama kadınlar çoğunlukta. Onlara destek olabilmek, hayallerine uzanan yolda katkı sunabilmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Ülkemizde birçok kişi, girişimci olmak istiyor ama nereden başlayacağını bilemiyor. Öte yandan çoğu insan, bir iş kurarken finansal imkana sahip değilse hiçbir adım atamıyor. Bizim işimizin, girişimciler için çok büyük bir avantajı var. Şirketimizde doğrudan satış sektörüne girerek, hiçbir mali riske girmelerine gerek kalmadan, sadece ürünlerimizi kullanıp tanıyarak girişimciliğin kapısını açabilirler.