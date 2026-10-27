Sağlıkta yeni dönem başladı: Rıza işlemleri e-Nabız'a taşındı

Tıbbi müdahaleler öncesinde alınan rıza formlarına artık e-Nabız üzerinden erişilebilecek. Vatandaşlar, söz konusu formları hesaplarından inceleyerek beyanlarını elektronik ortamda iletebilecek.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rıza işlemleri elektronik ortamda yürütülebilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yönetmelikle, sağlık hizmetlerinde dijitalleşme kapsamında tıbbi müdahaleler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rıza işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine imkan sağlandı.

Böylece bugüne kadar kağıt üzerinde ve ıslak imzayla gerçekleştirilen işlemler elektronik ortamda da yapılabilecek, vatandaşlar bu kayıtlara e-Nabız üzerinden erişebilecek.

Yeni düzenleme kapsamında vatandaşlar, tıbbi müdahaleler öncesinde kendilerine sunulan bilgilendirilmiş rıza formlarını doğrudan e-Nabız hesaplarından inceleyebilecek ve rızalarını elektronik ortamda beyan edebilecek.

Tüm süreçlerde sağlık tesisine başvuran hastanın ve bilgilendirilmiş rıza alınması sürecini yürüten ilgili sağlık mensubunun kimliği tıbbi müdahale öncesinde doğrulanacak.

SMS doğrulamasıyla rıza beyanı yapılabilecek

Yeni düzenleme kapsamında vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık doğrulama koduyla da bilgilendirilmiş rızalarını verebilecek.

Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken, sağlık durumu veya engellilik gibi nedenlerle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar ise cep telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu sağlık tesisindeki yetkili personele ileterek işlemlerini tamamlayabilecek.

Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, Bakanlığın merkezi veri kayıt sistemine aktarılarak, e-Nabız'dan vatandaşların erişimine sunulacak.

Bilgilendirilmiş rızanın elektronik ortamda alınması süreçlerinde hastanın yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi ile özgür iradesiyle karar vermesi ilkeleri korunacak.