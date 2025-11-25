Bugün temettü ödeyen 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (25 Kasım)

ARA
Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren üç hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.


Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Bor Şeker A.Ş. (BORSK) ve Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (OFSYM) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,2346491 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,1994517 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 184,165 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Bor Şeker A.Ş. (BORSK)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,8333333 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,7083333 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 22,967 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (OFSYM)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,4179027 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,3552172 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 59,782 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
 

