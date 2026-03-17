Tatil trafiği başlıyor, yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları belli oldu

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle birlikte trafik cezalarında artışa gidilirken, hız ihlallerine yönelik yeni uygulamalar da devreye alındı.

Güncellenen kurallara göre sürücüler, şehir içi yollarda hız sınırını en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km aşabilecek.

Bu sınırlar ihlal edildiğinde ise cezai işlem uygulanacak.

Şehir içinde genel hız sınırı ise 50 km olarak uygulanıyor.

Buna göre, hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını, yerleşim yeri içinde, 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.



