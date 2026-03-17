Tatil trafiği başlıyor, yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları belli oldu

Türkiye, 19 Mart Perşembe günü başlayacak 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatiline hazırlanıyor. Tatil süresince yollarda yoğunluğun artması beklenirken, hız ihlallerine karşı denetimlerin kesintisiz devam edeceği bildiriliyor. Sürücüler ise sabit radar noktalarını merak ediyor.
1 Sabit radar noktaları belli mi?
Sabit radarlar, özellikle çevre yolları ve otoyollarda konumlandırılan sistemler üzerindeki kameralar sayesinde araçların hızını anlık olarak ölçüyor.
Bunun yanı sıra, yol kenarlarına yerleştirilen TEDES direkleri üzerinden de hız denetimi yapılıyor. Belirlenen limitlerin aşılması halinde ise cezai işlem doğrudan araç plakasına uygulanıyor.
2 Hız ihlallerine uygulanacak cezalar neler?
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle birlikte trafik cezalarında artışa gidilirken, hız ihlallerine yönelik yeni uygulamalar da devreye alındı.
Güncellenen kurallara göre sürücüler, şehir içi yollarda hız sınırını en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km aşabilecek.
Bu sınırlar ihlal edildiğinde ise cezai işlem uygulanacak.
Şehir içinde genel hız sınırı ise 50 km olarak uygulanıyor.
Buna göre, hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını, yerleşim yeri içinde, 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.
3 Hız sınırlarını yerleşim yeri dışında aşanlara uygulanacak cezalar
Şehirler arası yollarda ise hız sınırı çift yönlü karayollarında 90 km, bölünmüş yollarda 110 km, devlet otoyollarında 130 km ve yap-işlet-devret otoyollarında ise 140 km olarak belirlendi.
Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.
4 Sabit ve gezici radarların yerleri nasıl öğrenilir?
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde sabit radarlar ve elektronik denetleme sistemlerinin konum bilgilerine erişilebiliyor. Buna karşılık, yol kenarında konuşlandırılan gezici radar araçlarının yerleri kamuoyuyla paylaşılmıyor.
Gezici denetimlerde kullanılan araçlar, genellikle trafik akışına uygun hızda ilerleyen ve teknik donanımlarla donatılmış sistemlerden oluşuyor. Yol kenarında yapılan kontrollerde ise sürücüler, uygulama noktasına yaklaşmadan önce yerleştirilen uyarı levhalarıyla önceden bilgilendiriliyor.
5 İşte radar olan noktalar: Bu yollarda dikkat
- Gölbaşı - Adıyaman
- Afyonkarahisar Yolu - Seydiler
- Çay - Afyon
- Afyonkarahisar - Denizli Yolu
- Sultandağı - Afyonkarahisar
- Tınaztepe - Afyonkarahisar
- Erzurum
- Ezine
- Gaziantep
- Gerede
6 Radar bulunan noktalar
- Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu
- Amasya
- Ankara - Kırıkkale
- Aşkale - Erzurum
- Biga
- Bolu
- Bilecik
- Hafik - Sivas
- Ilgaz - Kastamonu
- İstanbul
7 Sabit radarların konumları belli oldu
- Bilecik Başköy Kavşağı
- Atkaracalar - Çankırı
- Bolu 2
- Bozüyük
- Bucak - Burdur Yolu
- Çerkeş
- Dazkırı - Afyonkarahisar
- Denizli
- Akçakiraz - Elazığ
- Erbaa
8 Sabit radar noktaları açıklandı
- Kazım Karabekir - Karaman
- Kayseri
- Keçiborlu
- Kepez
- Kızılören - Afyonkarahisar
- Konya
- Körfez
- Kurşunlu
- Kütahya
- Lapseki
9 Hangi yollarda sabit radar var?
- Evreşe - Keşan
- Mardin
- Merzifon
- Niğde
- Osmancık
- Osmaniye
- Pasinler - Erzurum
- Selçuk - İzmir
- Sorgun - Yozgat
- Taşova - Amasya