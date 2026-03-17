Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4c) maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Mart 2026 ödeme takvimi

SSK emeklilerine maaş ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemelerinin başlamasıyla birlikte gözler Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine çevrildi. 2026 ödeme takvimi merak edilirken, Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki emeklileri maaş ve ikramiye ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Peki, Emekli Sandığı (4c) emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
1 Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bağ-Kur (4b) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilere mart ayı ödemeleri aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecek:
Tahsis numarasının sonu 25 ve 26 olanlar: 17 Mart 2026
Tahsis numarasının sonu 27 ve 28 olanlar: 18 Mart 2026
2 Emekli Sandığı (4c) emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ve maaş ödemeleri 19 Mart 2026’da tek seferde hesaplara aktarılacak.
3 SSK emeklileri ödeme takvimi
SSK (4a) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilere mart dönemi maaşları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri, tahsis numarasının son hanesine göre aşağıdaki tarihlerde yatırılacak:
Tahsis numarasının sonu 17, 18, 19 ve 20 olanlar: 14 Mart 2026
Tahsis numarasının sonu 21, 22 ve 23 olanlar: 15 Mart 2026
Tahsis numarasının sonu 24, 25 ve 26 olanlar: 16 Mart 2026