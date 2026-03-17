18. günde İsrail ordusu, Tahran'da rejimin altyapısına karşı geniş çaplı saldırılar başlattığını açıkladı. Ayrıca İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın da hedef alındığını ve yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.
16:08 İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durum ABD-İsrail'in açtığı savaşın bir sonucu
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ABD-İsrail'in İran'a karşı açtığı savaşın bir sonucu olduğunu bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Erakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a karşı askeri saldırganlığının BM Şartı ve uluslararası hukuk temel ilkelerini ağır bir şekilde ihlal ettiğini Guterres'e ileten Erakçi, BM'nin ve Genel Sekreterin bu saldırganlığı kesin ve açık bir şekilde kınama ve saldırganları BM Şartının 7. bölümü uyarınca hesap verebilir hale getirme sorumluluğunu hatırlattı.
Erakçi, bölge ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin kaynağının ABD-İsrail'in İran'a karşı açtığı savaşın bir sonucu olduğunu belirterek, uluslararası toplumun dikkatinin "güvensizliğin ana kaynağına, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin askeri saldırganlığına" çekilmesi gerektiğini ifade etti.
Erakçi, görüşmede şunları kaydetti:
"Hürmüz Boğazı'ndaki durum, bölgedeki genel durum dikkate alınmadan değerlendirilemez çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik faaliyetlerinin aksaması, Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin dayattığı savaşın sonucudur. Barış ve güvenlikle ilgilenen her ülke veya uluslararası kurum, bu iki rejimin suçlarını sorumlu bir şekilde ve uzlaşmacı bir tavır sergilemeden kınamalı ve İran milletine karşı askeri saldırganlıklarına son verilmesini talep etmelidir."
İsrail'in Lübnan'a saldırılarına da değinen Erakçi, "İşgal altındaki Filistin'de ve bölgedeki ülkelere karşı İsrail'in kanunsuz suçlarına yönelik devam eden ihmal ve kayıtsızlık, yalnızca bu rejimin saldırganlık çemberinin genişlemesine ve bölgenin ve dünyanın güvensizliğinin artmasına yol açacaktır." ifadelerini kullandı.
Görüşmede, Guterres de Basra Körfezi bölgesi, Batı Asya bölgesi ve deniz güvenliği konusundaki görüşlerini Erakçi'ye iletti.
15:51 BM raportörüne göre ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları bölge istikrarı ve uluslararası ekonomiye tehdit
Birleşmiş Milletlerin (BM) uluslararası düzen konusundaki raportörü George Katrougalos ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da devam eden saldırılarının uluslararası sisteme etkisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
"(ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı) Açıkça görülüyor ki bu saldırı yasa dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır." diyen Katrougalos, BM Şartı'nın bu durumda olmadığı gibi yakın bir tehlike olmadıkça güç kullanma tehdidini dahi kesinlikle yasakladığını hatırlattı.
Katrougalos, saldırı öncesi ABD ile İran'ın Umman arabuluculuğunda müzakere ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"(İsrail'in ve ABD'nin saldırıları) Bu savaş yasa dışı olmasının yanı sıra tüm bölgedeki istikrara ve uluslararası ekonomiye de açık bir tehdittir. İran'daki insan hakları durumu ne olursa olsun bu tek taraflı bir müdahale için bahane olamaz. Demokrasi ihraç edilecek bir şey değildir ve egemenlik BM uluslararası düzeninin temel direklerinden biridir."
Bu durumun daha önce de yaşandığını belirten Katrougalos, İsrail'in, İran veya Yemen gibi çok da komşu olmayan 6 ülkeyi, ABD'nin de 7 egemen ülkeyi bombaladığını dile getirdi.
"Savaş devam ederse dünya ekonomisi de tehlikeye girer"
Katrougalos, "(ABD ile İsrail'in saldırıları) Bu, devam etmesine izin vermememiz gereken bir hukuksuzluk modelidir. Çünkü bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bilinen uluslararası hukuk düzenini tehlikeye atabilir. Savaş devam ederse dünya ekonomisi de tehlikeye girer." dedi.
Uluslararası hukukun kurallarının açık olduğunu vurgulayan Katrougalos, uluslararası hukuka aykırı hareket edenlere karşı yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Katrougalos, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
"Her şeyden önce İsrail'e silah tedarikinin durdurulması gerekiyor. Avrupa Birliğinin (AB) bu yönde yaptıklarından gerçekten üzüntü duyuyorum, sadece İspanya Avrupa'nın onurunu kurtardı. Gazze'de soykırım yaşadık, daha önce İran ve Lübnan'a yapılan saldırılar oldu. Ayrıca Venezuela'nın işgalini de yaşadık. AB'den çok ılımlı bir tepki aldık, oysa biz Avrupalılar uluslararası hukuk düzeninin ve uluslararası hukukun savunucuları olduğumuzu söylüyoruz. Bu değiştirilmesi gereken bir durum."
Katrougalos, uluslararası toplum tarafından öncelikle ABD ve İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunun mesajının verilmesi gerektiğini de belirterek, bu konuda çifte standart uygulanmaması gerektiğini söyledi.
"Rusya'nın saldırısını kınayıp, Gazze'deki soykırım gibi çok daha vahim bir duruma ses çıkarmamak kabul edilemez"
BM raportörü Katrougalos, sözlerine şöyle devam etti:
"(Ukrayna'ya karşı) Rusya'nın saldırısını kınayıp, Gazze'deki soykırım gibi çok daha vahim bir duruma ses çıkarmamak kabul edilemez. Bunun yanı sıra somut adımlar atılması gerekiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, 1967'den sonra işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen diğer savaş suçlarının yanı sıra işgalin de yasa dışı olduğuna dair çok önemli bir kararı var. Bu nedenle, yeni (yasa dışı) yerleşimlere karşı yaptırımlar uygulanmalı. İsrail'e silah satışı durdurulmalı ve biz Avrupalılar, ABD'nin baskısına karşı kararlı bir duruş sergilemeliyiz. ABD'nin bize karşı başlattığı ticaret savaşında boyun eğdiğimizi gösterdik. Avrupalılar, Avrupa stratejik özerkliğimizi korumalı ve geliştirmeli. Amerikan politikasının bir uzantısı olmaya devam edersek, uluslararası sahnede etkili olamayız."
ABD'nin geçmişte bazı ülkelere "demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukuk" gibi bahanelerle müdahalede bulunduğunu hatırlatan Katrougalos, ABD'nin ilk kez herhangi bir bahane olmadan bir ülkeye (İran'a) müdahale ettiğini belirtti.
Katrougalos, "ABD Başkanı Donald Trump, eylemlerine uluslararası hukukun yanı sıra yalnızca kendi ahlak anlayışının ve kendi yargısının rehberlik ettiğini söyledi. (ABD) Dışişleri Bakanı, uluslararası düzenin sadece eskimiş olmadığını, artık ABD'ye karşı kullanılan bir silah olduğunu söyledi. Bunlar çok tehlikeli ifadeler." değerlendirmesinde bulundu.
15:25 Polonya: İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor
Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağına dair açıklamasına ilişkin, "İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor." dedi.
Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin olarak kabine toplantısı öncesinde açıklama yaptı.
Polonya'nın İran'a asker göndermeyeceğini dile getiren Tusk, "Bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor." dedi.
Tusk, NATO çerçevesinde başka görevlerinin olduğunu ve müttefiklerin bunu anladığını söyledi.
"Bu durum kara, hava ve deniz kuvvetlerimiz için geçerli. Elimizde bulunan imkanlar Baltık'ın güvenliğine hizmet etmelidir." diyen Tusk, ABD dahil müttefiklerin bunu çok iyi anladığını ve endişe için bir neden olmadığını vurguladı.
ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı uyarısında bulunmuştu.
15:07 BAE Savunma Bakanlığı: İran kaynaklı 10 balistik füze ve 45 İHA etkisiz hale getirildi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 10 balistik füze ve 45 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, bugün İran kaynaklı 10 balistik füze ve 45 İHA, BAE hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Ayrıca, İran’ın başlattığı saldırılar kapsamında şimdiye kadar BAE hava savunma sistemlerinin 314 balistik füze, 15 seyir füzesi ve bin 672 İHA’yı etkisiz hale getirdiği bilgisine yer verildi.
Açıklamada, İran’ın başlattığı saldırılar kapsamında daha önce 2 BAE askerinin ve Pakistan, Nepal, Bangladeş ile Filistin uyruklu 6 sivilin hayatını kaybettiği, 157 kişinin ise hafif, orta ve ağır şekilde yaralandığı belirtildi.
Bakanlığın her türlü tehdide karşı teyakkuzda olduğu ve ülke güvenliği ile egemenliğini korumak için kararlılıkla önlemler aldığı vurgulandı.
14:58 İran Büyükelçisi, yeni lider Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği iddialarını yalanladı
İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali, ülkesinin yeni lideri Mücteba Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak bunun, yeni bir psikolojik savaş olduğunu söyledi.
Jalali, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hamaney'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği yönündeki iddiaları yalanlayan Jalali, "Bu, yeni bir psikolojik savaş. İran liderlerinin sığınaklara kaçıp saklanmasına gerek yok. Onların yeri sokaklarda, halkın arasında. Hamaney'in kanı, psikolojik savaş büyüsünü ve yalanların akışını etkisiz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.
Kuveyt basınında yer alan haberlerde, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in Moskova'ya tedavi için gizlice getirildiği iddia edilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili soruyu yorumsuz bırakmıştı.
14:11 İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 17 günde yaklaşık 4 bin saldırı düzenledi
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 3955 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.
Anadolu Ajansı muhabirinin saldırıya uğrayan ülkelerin savunma bakanlıklarına ve enformasyon merkezlerini esas alarak derlediği bilgilere göre saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.
- BAE
BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 304 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1627 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.
- Kuveyt
Kuveyt Hükümeti Enformasyon Merkezi ve Kuveyt ordusunun yaptığı açıklamalara göre, İran'ın misilleme saldırılarının başlangıcından bu yana 257 balistik füze ve 516 İHA engellendi.
- Bahreyn
Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tarihten bu yana ülkeye yönelen 129 füze ve 215 İHA'nın savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- Katar
Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye 174 balistik füze, 84 insansız hava aracı ve 2 Su-24 savaş uçağıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.
- Ürdün
Ürdün ordusu, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ülkeye yönelen 204 füze ve iHA'dan 187’sinin imha edildiğini açıkladı.
- Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarına yönelik en az 25 füze ve 389 insansız hava aracı saldırısı kaydedildiğini bildirdi.
- Umman
Umman Sultanlığı ise 16 İHA ile hedef alındığını açıkladı.
İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre 28 Şubat’tan bu yana 60 stratejik hedefe ve ABD ile İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi; 700'den fazla İHA ve yüzlerce füze kullanıldı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin, "bölge ülkeleriyle iyi komşuluk, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkilerin sürdürülmesini her zaman vurguladığını" ancak bunun "ABD ve İsrail’in askeri saldırılarına karşı kendini savunma hakkını ortadan kaldırmayacağını" söylemişti.
13:!6 Malezya Başbakanı Enver'den, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.
Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına ilişkin açıklama yaptı.
"Tüm dünyada Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken, İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapalı tutmaktadır." ifadesini kullanan Enver, Mescid-i Aksa'nın kapatılmasının "savunulamaz ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu" vurguladı.
Enver, Mescid-i Aksa'nın kapılarının derhal açılması çağrısında bulunduklarına işaret ederek, "Filistinlilerin yalnız olmadığını" belirtti.
İsrail'in kısıtlamaları
İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti.
Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dini mekanları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermiyor.
12:55 İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in kuzeyinde ve orta kesimlerinde sirenler çaldı
İran'dan yeni misillemelerin başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in kuzeyinde ve başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler yerleşimlerde sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen ön uyarılarla halktan sığınaklara inmeleri istendi.
İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği 3'üncü misillemede İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerde sirenler çaldı. İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde bir füzenin açık alana düştüğünü belirtti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise son füze saldırısında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
İsrail'in orta kesiminde de sirenler çaldı
İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.
12:14 Tahran'ın güneyindeki Cevadiye ve Beryanek bölgesinde, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle büyük yıkım oluştu
İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Cevadiye ve Beryanek bölgesinde, ABD-İsrail'in saldırıları sonucu büyük hasar oluştu.
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, geçtiğimiz günlerde Tahran'ın güneyinde bulunan Cevadiye ve Beryanek bölgesi bombaların hedefi oldu.
AA ekibi, Cevadiye ve Beryanek'te saldırıların neden olduğu hasarı görüntüledi.
Cevadiye'deki saldırılarda 3 bina kullanılamaz hale geldi, 5 kişi hayatını kaybetti
Saldırılar sonucu Cevadiye'de 3 bina tamamen kullanılamaz hale gelirken çevrede yer alan birçok evde de ciddi hasar oluştu.
Cevadiye'deki saldırının görgü tanıkları, saldırılar sonucu aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Evleri hasar alan İranlılar, bir yandan sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışırken bir yandan da geceyi geçirebilecekleri yer arayışında.
Ayrıca bölgede bulunan ve yeni yapıldığı aktarılan bir binada, evlerinin duvarı yıkılan bir ailenin branda ile duvarını kapatmaya çalıştığı görüldü.
Enkaz kaldırma çalışmalarının henüz başlamadığı Cevadiye'de, evleri hasar görenlerin eşyalarını çıkarmalarına izin veriliyor.
Beryanek'te bir bina tamamen yıkıldı, 7 bina kullanılamaz hale geldi
Beryanek'teki saldırılarda ise bir bina tamamen yıkılırken 7 bina da kullanılamaz hale geldi.
Tıpkı Cevadiye'de olduğu gibi Beryanek'te de evleri hasar gören İranlılar eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.
Bölgede bulunan ve evleri hasar gören İranlılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak eşyaları tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
11:41 İran: Ülkenin doğusunda "hassas bölgeler hakkında bilgi toplayan" 10 kişi yakalandı
İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde hassas bölgeler hakkında bilgi topladıkları ve eylem hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun Rezevi Horasan eyaleti istihbaratına dayandırdığı haberde, "İstihbarat gözetimi ve operasyonel eylemler yoluyla 10 vatansız paralı asker tespit edilerek gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Bu kişilerden 4'ünün hassas yerlerin ve ekonomik altyapıların bilgilerini ve konumlarını toplamaya çalışırken suçüstü yakalandığı öne sürüldü.
Gözaltına alınanlarda 3'ünün ise terör örgütleriyle bağlantılı olduğu, finans ve medya desteğiyle saha operasyonları planladığı ve operasyonların istihbarat birimlerinin çabalarıyla engellendiği ifade edildi.
11:29 İsrail basını: İsrail ordusu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani'yi hedef aldı
İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığı iddia edildi.
Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun gece Laricani'yi hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiği öne sürdü.
İsrailli yetkili, Laricani'ye yönelik hava saldırısının sonucunun henüz bilinmediğini aktardı.
Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun dün gece İran'da "önemli isimleri" hedef aldığı açıklaması yaptı.
İran makamları ise Laricani'ye saldırı iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Saldırılarda ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı ileri sürüldü. Bu saldırının sonucunun da henüz bilinmediği kaydedildi.
11:09 ABD-İsrail'in saldırılarında Tahran eyaletinde 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü
ABD-İsrail'in saldırılarında İran'ın Tahran eyaletinde 12 bin konutun kısmen veya tamamen hasar gördüğü bildirildi.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Tahran eyaletindeki hasara ilişkin bilgi verdi.
Vali Mutemediyan, "Tahran eyaletinde savaş nedeniyle 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü." dedi.
Konutları hasar gören vatandaşların belediyeye başvurması gerektiğini belirten Mutemediyan, maddi hasarları belediyenin tazmin edeceğini kaydetti.
10:39 ABD'nin USS Gerald R. Ford gemisindeki yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddiası
ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddia edildi.
The New York Times gazetesinin haberine göre, güvenlik sebebiyle ismi verilmeyen askeri yetkililer ve denizciler, ABD-İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar kapsamında Kızıldeniz'de destek görevi yürüten ve halihazırda Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında bulunan uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu.
Yetkililer, geminin ana çamaşırhanesinde çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddiasında bulundu.
Yangında, yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğunu ileri süren yetkililer, geminin 24 saat boyunca uçuş operasyonları yürüttüğünü belirtti.
İki yetkiliye göre, yangın, geminin çamaşırhanesindeki bir kurutma makinesinin havalandırma deliğinden çıktı.
Askeri yetkililer, geminin bu yılın başlarında ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News Donanma Tersanesi'nde yapılması planlanan kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının ertelendiğini aktardı.
Başka bir askeri yetkili, ABD Savunma Bakanlığının uçak gemisinin görev gücünün sınırlarına ulaştığının farkında olduğunu, USS George H.W. Bush uçak gemisinin Orta Doğu'ya sevk edilmek üzere hazırlandığını ve muhtemelen Ford'un yerini alacağını iddia etti.
Geminin mürettebatı, kendilerine görev sürelerinin muhtemelen mayıs ayına kadar uzatılacağının bildirildiğini öne sürdü.
Mürettebatın görevinin bu tarihe kadar uzaması denizde geçirecekleri sürenin bir yıla ulaşması anlamına gelirken, bu süre normal bir uçak gemisi görev süresinin iki katı olarak kayda geçecek.
ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 12 Mart'ta yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'da çıkan yangının geminin çamaşırhane bölümündeki teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilmişti.
Açıklamada, "Geminin ana çamaşırhanelerinde yangın çıktı. Yangının nedeni muharebeyle ilgili değildi ve (yangın) kontrol altına alındı." ifadeleri kullanılmıştı.
10:33 Washington Post: ABD istihbaratına göre İran yönetimi saldırılara rağmen kontrolünü sağlamlaştırıyor
ABD istihbarat birimlerinin değerlendirme raporlarına göre, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına rağmen Tahran'daki yönetimin "daha sert bir yapıya" dönüştüğü iddia edildi.
Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD istihbarat değerlendirmeleri, 28 Şubat'tan bu yana süren ABD-İsrail saldırılarının İran'ın güç yapısı içinde bariz bir çatlak veya saf değiştirme yaratmadığını ortaya koydu.
Kaynaklar, İran'a yönelik saldırıların Tahran'ı askeri açıdan zayıflattığını ancak bu durumun, yönetim içerisinde bir çözülme yerine İran Devrim Muhafızları Ordusu kontrolünde gücünü sağlamlaştırarak "daha sert ve kemikleşmiş bir yönetim modelinin oluşmasına" zemin hazırladığını öne sürdü.
İran'ın stratejik su yolları üzerindeki baskısının küresel petrol piyasalarını etkilediğini ifade eden kaynaklar, Tahran'ın, elindeki insansız hava araçları ve sınırlı füze stokunu Hürmüz Boğazı trafiği üzerinde kontrol sağlamak için kullandığını iddia etti.
Kaynaklar ayrıca, bölgedeki ABD müttefiki ülkelerin çatışmanın uzaması ve doğrudan İran misillemelerine maruz kalmaları nedeniyle Washington'a tepkili olduklarını belirterek bölge ülkelerinin sivil altyapılarının ciddi risk altında olduğunu öne sürdü.
09:13 ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun diplomatlara "İran'a karşı acil önlem" çağrısı yaptığı iddiası
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, farklı ülkelerde görevli ABD diplomatlarına, "İran kaynaklı artan saldırı riskine" karşı hükümetleri "acil önlem almaya teşvik etmeleri" yönünde talimat verdiği öne sürüldü.
ABC News'ün ulaştığı iç yazışmaya dayandırdığı haberine göre, talimat, "İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) faaliyetlerine ilişkin artan endişe" başlıklı eylem talebi kapsamında tüm diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine gizli şekilde iletildi.
Yazışmada, ABD'li diplomatlara, söz konusu mesajı görev yaptıkları ülkelerdeki en üst düzey yetkililere 20 Mart'a kadar iletmeleri talimatı verildi.
İran ve İran yanlısı grupların saldırı kapasitesini azaltmaya yönelik adımların acilen hayata geçirilmesi istenen yazışmada, "artan saldırı riskine" karşı kolektif hareketin önemine işaret edildi.
Yazışmada, "İran rejiminin tek taraflı adımlara kıyasla ortak eylemlere daha duyarlı olduğunu ve ortak baskının rejimin davranışını değiştirmede daha etkili olacağını değerlendiriyoruz." ifadesine yer verildi.
Ayrıca IRGC ve Hizbullah'ı "terör örgütü" olarak tanımayan ülkelerde görev yapan diplomatlara, hükümetleri bu yönde "hızlı adım atmaya" teşvik etmeleri çağrısı yapılarak, bu tür bir adımın İran üzerindeki baskıyı artıracağı ve küresel güvenliği tehdit eden faaliyetlerin sınırlandırılmasına katkı sağlayacağı savunuldu.
06:30 İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir saldırı dalgası düzenledi
ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir misilleme yaptı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve İsrail hava savunma sistemlerinin bu füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.
Füzelerin ateşlendiğine yönelik açıklamadan kısa bir süre sonra yeni bir duyuru yapılarak "saldırının önlendiği ve sığınaklardan çıkılabileceği" ifade edildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan bu dalgada "az sayıda" füze ateşlendiğini ve bunların da İsrail semalarına ulaşmadan önlendiğini ileri sürdü.
06:01 İran, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılarını sürdürüyor
İran'ın, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürüyor.
BAE
BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, “istisnai bir önlem kapsamında ülke hava sahasının geçici ve kısmi olarak kapatıldığı” duyuruldu.
Hava sahasını geçici olarak kapatan BAE’nin ayrıca ülkeye yönelik İHA saldırılarına müdahale etmeye başladığı belirtildi.
BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’dan gelen füze ve İHA saldırılarıyla mücadele ettiği kaydedildi.
Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama ve gürültülerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesiyle savaş uçaklarının İHA'ları etkisiz hale getirmesi sonucu oluştuğu ifade edildi.
Petrol üretim bölgesinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktı
Füceyre Hükümeti Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, “Füceyre Petrol Sanayi Bölgesi, İHA tarafından hedef alınması sonucu yangın çıktı.” ifadesine yer verildi.
Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için anında müdahale ettiği vurgulandı.
İHA’nın kaynağına dair bilgi verilmezken, halktan asılsız söylentilere itibar etmemeleri istendi.
Hava sahası yeniden açıldı
BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GCAA), yaklaşık iki saat süren geçici ve ihtiyati askıya almanın ardından ülke hava sahasında hava trafiğinin yeniden başladığını açıkladı.
GCAA, "Durumun istikrara kavuşması ve geçici tedbirlerin kaldırılmasının ardından hava sahası normale döndü" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, kararın operasyonel ve güvenlik durumunun kapsamlı değerlendirilmesi ve ilgili yetkililerle koordinasyon sonucu alındığı belirtildi.
Suudi Arabistan
Katar
Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, Katar Devleti'ni hedef alan bir füze saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, füzenin kaynağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.
Öte yandan, Katar İçişleri Bakanlığı, bir füzenin engellenmesi sonucu düşen enkazın yol açtığı küçük çaplı yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.
05:00 İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları altındaki başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran medyasında gece saatlerinde meydana gelen patlamalara ilişkin bilgilere yer verildi.
Haberlerde, Tahran'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.
03:54 ABD ordusu: İran'a saldırılarda yaralanan ABD askerlerinin sayısı 200'e çıktı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200'e yükseldiğini bildirdi.
Hawkins, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda yaralanan ABD askerlerinin sayısına ilişkin açıklama yaptı.
Saldırıların başlangıcından bu yana 200 kadar ABD askerinin yaralandığını belirten Hawkins, bunlardan 10'unun ağır yaralı olarak değerlendirildiğini kaydetti.
Öte yandan, Hawkins, yaralanan askerlerin 180'inden fazlasının görevine döndüğünü ifade etti.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, 10 Mart'taki açıklamasında, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını belirtmişti.
02:39 Erakçi, ülkesinin ABD'yle iletişimde olduğu iddialarını yalanladı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, batı medyasında yer alan, son günlerde Tahran yönetiminin ABD'yle doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi.
Erakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la son iletişimin ABD-İsrail saldırılarından önce gerçekleştiğini belirten Erakçi, "Bunun aksine ortaya atılan her türlü iddia, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." ifadelerini kullandı.
ABD merkezli Axios internet sitesi, ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Trump'ın Temsilcisi Witkoff'un doğrudan iletişim halinde olduğunu öne sürmüştü.
01:42 Trump, "İran'la savaşın" bu hafta olmasa da "çok yakında" biteceğini belirtti
İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini savunan ABD Başkanı Donald Trump, "savaşın" bir hafta içinde bitme ihtimali konusunda, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek." dedi.
ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninde İran'la ilgili son duruma ilişkin soruları yanıtladı.
Dünya genelinde enerji tedarik zincirini bozan Hürmüz Boğazı krizi konusunda ilgili ülkelere seslenen Trump, bu ülkelerin askeri olarak ABD'ye yardım etmesi çağrısında bulundu.
Özellikle enerji ihtiyaçlarının büyük bölümünü bu boğaz üzerinden karşılayan ülkelere seslenen ABD Başkanı, boğazın açık kalmasını sağlamak için bu ülkelerin adım atması gerektiğini vurguladı.
Çin bize teşekkür etmeli
Trump, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin enerji ihtiyaçlarının büyük kısmını buradan karşıladığını anlatarak, "Onların bize sadece teşekkür değil aynı zamanda yardım da etmesi gerekir. Beni şaşırtan şey buna istekli olmamaları. Ancak bize destek veren bazı ülkeler var, yakında onların isimleri açıklayacağım" değerlendirmesini yaptı.
ABD'nin İran'a ait onlarca mayın gemisini vurduğunu, yine de boğazda halen mayın olup olmadığını bilmediklerini kaydeden Trump, "Henüz boğaza mayın yerleştirilip yerleştirilmediğini bilmiyoruz ancak olma ihtimali bile milyar dolarlık gemilere sahip insanları korkutuyor." dedi.
Trump, "İran'la savaş bir hafta da biter mi?" sorusuna, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek." diye cevap verdi.
İran'a yönelik saldırılarla doğru bir iş yaptıklarını savunan ABD Başkanı, "Aksi durumda bu süreç 3. Dünya Savaşı’na dönüşecek bir nükleer savaşa dönüşebilirdi." yorumunu yaptı.
İran'ın nükleer silah elde ettiği an ilk önce İsrail'i sonra da tüm Orta Doğu'yu vuracağını savunan Trump, "Orta Doğu'yu ele geçirmek istedikleri için savaşa girmesi beklenmeyen ülkelere bile binlerce füze fırlatıyorlar." yorumunu yaptı.
İran'ın Körfez ülkelerini vuracağını beklemiyorduk
Öte yandan Trump, İran’ın Körfez ülkelerini vurması konusunda "şaşkınlık" yaşadıklarını kaydederek, "Hiçbir uzman bunun olacağını tahmin edemezdi. Mesele, bunu bilmemiz gerekip gerekmediği. Bilsek bile, yine de yapmamız gerekeni yapmak zorundaydık." şeklinde konuştu.
İran’la olan süreci "büyük bir satranç oyununa" benzeten ABD Başkanı, İran'ın bu süreçte zeki hamleler yaptığını ve kendisinin de bunları gördüğünü belirtti.
Diğer yandan Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in ölmüş olma ihtimaline ilişkin bir soruya, bazı kişilerin bunu dile getirdiğini, bazılarının ise Hamaney'in ağır yaralandığını söylediklerini aktardı.
"Orada kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz çünkü liderlerinin çoğu öldü." ifadesini kullanan Trump, bu açıklamasından kısa süre sonra ise ABD olarak "İranlı yetkililerle görüşmelere devam ettiklerini" dile getirdi.