İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu yıl 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı süresince İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyuruldu.

Bu kapsamında tüm otobüs ve metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar ilçesindeki elektrikli araç seferlerinde tam kapasite hizmet vereceği ve olası ihtiyaç durumlarında da ek seferler düzenleneceği de belirtildi.

BUSFORUS'un da bayram boyunca sabah 10.00 ve akşam 17.00 arasında seferlerini gerçekleştirmeye devam edeceği kaydedildi.

Ayrıca, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de bayram tatili boyunca 7/24 hizmet vereceği de eklendi.