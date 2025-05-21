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Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu duyurdu

Çelebi Hava Servisi A.Ş. bugün (21 Mayıs) KAP'a şirketin Hindistan’daki bağlı ortaklıklarının faaliyetleri ile ilgili önemli gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

21 Mayıs 2025 | 16:16
Son Güncellenme: 21 Mayıs 2025 | 16:34
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu duyurdu

Çelebi Hava Servisi A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin, sermayesinin %99.9'una sahip olduğu bağlı ortaklığımız Celebi Airport Services India Pvt. Ltd.'nin ("CASI") ve sermayesinin %74'üne sahip olduğu bağlı ortaklığımız  Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited'in ("Celebi Delhi Cargo"), Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu tarafından güvenlik izinlerinin ulusal güvenlik çıkarlarına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal edilmesi ve bu iptale bağlı olarak bağlı ortaklıklarımızın Delhi'deki operasyonlarına yönelik İmtiyaz Sözleşmeleri'nin de havaalanı otoritelerince tek taraflı olarak derhal feshedilmesine sebebiyet veren İdari Kararın yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi talebiyle; Yeni Delhi, Delhi Yüksek Mahkemesi'nce

  • (i)                      Hindistan Merkezi Hükümeti
  • (ii)                   Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
  • (iii)                 Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu
  • (iv)                  Hindistan Havalimanları Otoritesi
  • (v)                    Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Bölgesel Bürosu (Delhi)

aleyhine açtıkları iptal davasının ikinci duruşması bugün görülmüştür. Dava, bir sonraki duruşma günü olan 22.05.2025 tarihine ertelenmiştir. Ortaklığımızın paylarını etkileyecek önemde yeni gelişmeler olması durumunda hissedarlarımız bilahare bilgilendirilmeye devam edilecektir.

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İsdemir İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) temettü tarihi belli oldu (2025)
Gentaş'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı
Bu ay temettü dağıtacak bir şirkette daha tarih kesinleşti
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Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu duyurdu
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