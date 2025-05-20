Çelebi Hava Servisi'nden yeni Hindistan açıklaması

Çelebi Hava Servisi'den bugün (20 Mayıs) KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

15.05.2025 ve 16.05.2025 Şirketimizce yapılan Özel Durum Açıklamalarında da konu edildiği üzere; Şirketimizin, sermayesinin %99.9'una sahip olduğu bağlı ortaklığımız Celebi Airport Services India Pvt. Ltd.'nin ("CASI") ile (i) GMR Goa International Airport Limited ("GGIAL") arasında imzalanan ve 2042 senesine kadar geçerli olan Yer Hizmetleri İzin ve Lisans Sözleşmesi ve (ii) GMR Visakhapatnam International Airport Limited ("GVIAL) arasında imzalanan Yer Hizmetleri Sözleşmesi'nin ilgili sözleşmelerde yer alan hükümler çerçevesinde, CASI'nin güvenlik izninin ulusal güvenlik çıkarlarına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal edilmesi sebebiyle, bahse konu Havaaalanı otoriteleri tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş olup; işbu feshe dair bildirim bağlı ortaklıklığımıza 16.05.2025 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Bağlı ortaklığımız faaliyetlerine başladığı günden bu yana, hiçbir suretle Hindistan'daki ulusal güvenlik mülahazalarına ve ülkedeki ilgili mevzuata aykırılık teşkil edecek bir faaliyette bulunmamıştır. Yer Hizmetleri İzin ve Lisans Sözleşmesi'nin GGIAL tarafından ve Yer Hizmetleri Sözleşmesi'nin GVIAL tarafından tek taraflı olarak feshedilmeleri neticesinde Goa ve Bhogapuram Havaalanlarnda yaşanabilecek olası sıkıntılardan, gecikmelerden, havalimanı faaliyetlerini ve sivil hava trafiğini olumsuz etkileyebilecek gelişmelerden Şirketimiz ve bağlı ortaklığının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şirketimiz, gerçeği yansıtmayan bu iddiaların aydınlatılması ve dolayısıyla bu fesihlerin iptali için ilgili tüm idari ve hukuki yollara başvuracaktır.

Bağlı ortaklığımız ile ilgili bu gelişme ve 15.05.2025 ve 16.05.2025 tarihlerinde yaptığımız Özel Durum Açıklamalarında da konu edilen Hindistan'daki bağlı ortaklarımızla ilgili diğer gelişmeler, Şirketimizin finansal durumunu, operasyonlarını ve yükümlülüklerini yerine getirme konusunda risk teşkil edecek boyutta değildir. Ortaklığımızın paylarını etkileyecek önemde yeni gelişmeler olması durumunda hissedarlarımız bilahare bilgilendirilmeye devam edilecektir.