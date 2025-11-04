Ülke geneli ortak yazılı sınav ne zaman? 7, 8 ve 9. sınıf ortak sınav tarihleri

Çok sayıda öğrenci ve velinin beklediği önemli açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB, 1. dönem ortak sınavlar (yazılılar) için takvimi resmen duyurdu.
MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında ülke genelinde hayata geçirilen ortak yazılı sınav uygulamasının tarihlerini resmen açıkladı. Bu uygulamanın, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etme, müfredatta bütünlük sağlama ve uygulama birliği oluşturma amaçlarıyla kapsamlı şekilde sürdürüleceği belirtildi.
İşte MEB tarafından yayımlanan ülke geneli ortak yazılı sınav takviminin detayları:
2025-2026 MEB Ortak Yazılı Sınav Takvimi
|Dönem
|Sınav
|Sınıf Düzeyi
|Ders
|Tarih
|1. Dönem
|1. Yazılı Sınav
|7. Sınıf
|Türkçe
|4 Kasım 2025 Salı
|8. Sınıf
|Türkçe
|5 Kasım 2025 Çarşamba
|9. Sınıf
|Matematik
|6 Kasım 2025 Perşembe
|---
|---
|---
|---
|---
|2. Dönem
|1. Yazılı Sınav
|6. Sınıf
|Türkçe
|7 Nisan 2026 Salı
|6. ve 8. Sınıf
|Matematik
|8 Nisan 2026 Çarşamba
|10. Sınıf
|Matematik
|9 Nisan 2026 Perşembe
|10. Sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
|10 Nisan 2026 Cuma
|---
|---
|---
|---
|---
|2. Dönem
|2. Yazılı Sınav
|7. Sınıf
|Matematik
|2 Haziran 2026 Salı
|9. Sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
|3 Haziran 2026 Çarşamba
Açık Uçlu Soruların Amacı ve Faydaları
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hayata geçirdiği ortak yazılı sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular sistemi, sadece bir değerlendirme yöntemi değil, aynı zamanda kapsamlı bir eğitim stratejisinin parçasıdır.
MEB'in bu uygulamayla hedeflediği temel faydalar ve amaçlar şunlardır:
Derin Anlamayı Ortaya Koymak: Açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ve yorumlayabildiğini net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bu, sadece ezber bilgisini ölçen çoktan seçmeli sistemin eksiklerini gidermeyi amaçlar.
Öğretmenlere Geri Bildirim Sağlamak: Bu sınavlar, öğretmenlere öğrencilere nasıl geri bildirim verecekleri konusunda önemli veriler sunacaktır. Öğrencinin düşünce biçimini ve eksiklerini görerek öğrenme sürecini daha doğru şekillendirmelerine imkan tanıyacaktır.
Öğrenme Sürecini Şekillendirmek: Sınav sonuçları, öğretmenlerin sınıf ortamında öğrencilerin gelişimini daha yakından izlemesini sağlayacak ve böylece ders anlatım metodlarını öğrenci ihtiyaçlarına göre ayarlamasına olanak verecektir.
Akademik Başarıyı Değerlendirmek: Ülke genelinde yapılan bu ortak sınavların sonuçları, akademik başarı seviyelerinin genel olarak değerlendirilmesine olanak tanıyacak; böylece müfredatın uygulanması ve eğitimin kalitesi hakkında önemli veriler elde edilecektir.
Bu uygulamayla MEB, sınavı bir sonuçtan ziyade, öğrenci gelişimini destekleyen ve eğitim sürecini sürekli iyileştiren bir araç olarak kullanmayı hedeflemektedir.
ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan 1. Dönem ortak yazılı sınavlarının (4-6 Kasım 2025) sonuçlarının açıklanma tarihi henüz resmî olarak netleşmemiştir.
Sınav sonuçlarının kesin açıklanma tarihi hakkında MEB'den henüz resmî bir duyuru yapılmamıştır.
Sınavların Kasım ayının ilk haftasında tamamlanacağı göz önüne alındığında, sonuçların değerlendirme sürecinin ardından Aralık ayının ilk haftası itibarıyla açıklanabileceği öngörülmektedir.
Sonuçlar açıklandığında, öğrencilerin notları e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacaktır.