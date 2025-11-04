ARA
Ülke geneli ortak yazılı sınav ne zaman? 7, 8 ve 9. sınıf ortak sınav tarihleri

Kasım ayına girilmesiyle birlikte, öğrenciler ve öğretmenler için 1. dönem ortak sınavlar (yazılılar) takvimi gündemin ilk sırasına yerleşti. Peki Ülke geneli ortak yazılı sınav ne zaman? 7, 8 ve 9. sınıf ortak sınav tarihleri


Ülke geneli ortak yazılı sınav ne zaman? 7, 8 ve 9. sınıf ortak sınav tarihleri

Çok sayıda öğrenci ve velinin beklediği önemli açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB, 1. dönem ortak sınavlar (yazılılar) için takvimi resmen duyurdu.

 

 MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında ülke genelinde hayata geçirilen ortak yazılı sınav uygulamasının tarihlerini resmen açıkladı. Bu uygulamanın, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etme, müfredatta bütünlük sağlama ve uygulama birliği oluşturma amaçlarıyla kapsamlı şekilde sürdürüleceği belirtildi.

İşte MEB tarafından yayımlanan ülke geneli ortak yazılı sınav takviminin detayları:

2025-2026 MEB Ortak Yazılı Sınav Takvimi

DönemSınavSınıf DüzeyiDersTarih
1. Dönem1. Yazılı Sınav7. SınıfTürkçe4 Kasım 2025 Salı
  8. SınıfTürkçe5 Kasım 2025 Çarşamba
  9. SınıfMatematik6 Kasım 2025 Perşembe
---------------
2. Dönem1. Yazılı Sınav6. SınıfTürkçe7 Nisan 2026 Salı
  6. ve 8. SınıfMatematik8 Nisan 2026 Çarşamba
  10. SınıfMatematik9 Nisan 2026 Perşembe
  10. SınıfTürk Dili ve Edebiyatı10 Nisan 2026 Cuma
---------------
2. Dönem2. Yazılı Sınav7. SınıfMatematik2 Haziran 2026 Salı
  9. SınıfTürk Dili ve Edebiyatı3 Haziran 2026 Çarşamba

Açık Uçlu Soruların Amacı ve Faydaları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hayata geçirdiği ortak yazılı sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular sistemi, sadece bir değerlendirme yöntemi değil, aynı zamanda kapsamlı bir eğitim stratejisinin parçasıdır.

MEB'in bu uygulamayla hedeflediği temel faydalar ve amaçlar şunlardır:

Derin Anlamayı Ortaya Koymak: Açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ve yorumlayabildiğini net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bu, sadece ezber bilgisini ölçen çoktan seçmeli sistemin eksiklerini gidermeyi amaçlar.

Öğretmenlere Geri Bildirim Sağlamak: Bu sınavlar, öğretmenlere öğrencilere nasıl geri bildirim verecekleri konusunda önemli veriler sunacaktır. Öğrencinin düşünce biçimini ve eksiklerini görerek öğrenme sürecini daha doğru şekillendirmelerine imkan tanıyacaktır.

Öğrenme Sürecini Şekillendirmek: Sınav sonuçları, öğretmenlerin sınıf ortamında öğrencilerin gelişimini daha yakından izlemesini sağlayacak ve böylece ders anlatım metodlarını öğrenci ihtiyaçlarına göre ayarlamasına olanak verecektir.

Akademik Başarıyı Değerlendirmek: Ülke genelinde yapılan bu ortak sınavların sonuçları, akademik başarı seviyelerinin genel olarak değerlendirilmesine olanak tanıyacak; böylece müfredatın uygulanması ve eğitimin kalitesi hakkında önemli veriler elde edilecektir.

Bu uygulamayla MEB, sınavı bir sonuçtan ziyade, öğrenci gelişimini destekleyen ve eğitim sürecini sürekli iyileştiren bir araç olarak kullanmayı hedeflemektedir.

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan 1. Dönem ortak yazılı sınavlarının (4-6 Kasım 2025) sonuçlarının açıklanma tarihi henüz resmî olarak netleşmemiştir.

Sınav sonuçlarının kesin açıklanma tarihi hakkında MEB'den henüz resmî bir duyuru yapılmamıştır.

Sınavların Kasım ayının ilk haftasında tamamlanacağı göz önüne alındığında, sonuçların değerlendirme sürecinin ardından Aralık ayının ilk haftası itibarıyla açıklanabileceği öngörülmektedir.

Sonuçlar açıklandığında, öğrencilerin notları e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacaktır.
