2026 KPSS ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi? ÖSYM 2026 sınav takvimi yayınlandı mı?

Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen binlerce aday için 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci büyük önem taşıyor.

KPSS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2026 yılına ait sınav ve başvuru tarihleri, diğer tüm sınavlar gibi, ÖSYM tarafından resmî sınav takviminin yayımlanmasının ardından netleşecektir.

KPSS 2026 sınav ve başvuru tarihlerine dair ÖSYM'den henüz resmî bir duyuru gelmedi.

2025 yılına ait sınav takvimi, bir önceki yıl 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı.

Bu emsal göz önüne alındığında, 2026 yılı sınav takviminin ve dolayısıyla KPSS tarihlerinin de önümüzdeki Kasım ayı içerisinde (Kasım 2025) açıklanması kuvvetle beklenmektedir.

ÖSYM TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Tüm adayların merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gibi kritik sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi ile kesinleşecek.

Takvim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak resmî duyurunun ardından kurumun internet adresi olan osym.gov.tr üzerinden tüm kamuoyu ile paylaşılacak. Açıklanma Zamanı: Geçtiğimiz yıl 2025 sınav takvimi 13 Kasım'da duyurulmuştu. Bu tarihsel emsal nedeniyle, bu yıl da gözler Kasım ayının ikinci haftasına çevrilmiş durumda.