“Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan 500 bin sosyal konut hamlesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Türkiye genelinde 81 ili kapsayan projede, her bölge için konut sayıları belirlenmeye başladı. Dağılım yapılırken illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma ihtiyacı gibi kriterler dikkate alındı.
Balıkesir'de kaç konut inşa edilecek?
Balıkesir'de 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 7 bin 548 konut yapılması planlanıyor. Kentte, hangi ilçede kaç konut inşa edileceği de belli oldu.
Hangi ilçede ne kadar konut inşa edilecek?
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|BALIKESİR
|MERKEZ
|BALIKESİR MERKEZ (ALTIEYLÜL,KARESİ) 3267/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|3.267
|2
|BALIKESİR
|AYVALIK
|BALIKESİR AYVALIK 459/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|459
|3
|BALIKESİR
|BALYA
|BALIKESİR BALYA 116/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|116
|4
|BALIKESİR
|BANDIRMA
|BALIKESİR BANDIRMA 416/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|416
İlçe bazında konut dağılımı
|5
|BALIKESİR
|BİGADİÇ
|BALIKESİR BİGADİÇ 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|400
|6
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|BALIKESİR DURSUNBEY 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|7
|BALIKESİR
|EDREMİT
|BALIKESİR EDREMİT 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|8
|BALIKESİR
|ERDEK
|BALIKESİR ERDEK 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|9
|BALIKESİR
|GÖNEN
|BALIKESİR GÖNEN 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|750
|10
|BALIKESİR
|HAVRAN
|BALIKESİR HAVRAN 220/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|220
|11
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|BALIKESİR İVRİNDİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|12
|BALIKESİR
|KEPSUT
|BALIKESİR KEPSUT 140/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|140
|13
|BALIKESİR
|MANYAS
|BALIKESİR MANYAS 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|14
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|BALIKESİR SAVAŞTEPE 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|80
|15
|BALIKESİR
|SINDIRGI
|BALIKESİR SINDIRGI 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|16
|BALIKESİR
|SUSURLUK
|BALIKESİR SUSURLUK 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
Başvuru tarihleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesine başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Proje kapsamında ilk kura çekimlerinin aralık ayında yapılması planlanıyor. 1+1 ve 2+1 daire tiplerinden oluşan konutların ise Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.
Konut bedelleri belli oldu mu?
Konutların başlangıç fiyatlarının 1 milyon 800 bin lira seviyesinde olacağı duyuruldu. Evlerin, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulması planlanıyor.
Aylık taksit tutarlarının ise İstanbul’da yaklaşık 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlaması bekleniyor.
Başvurularda yaş sınırı olacak mı?
Projeye; 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendi adına ya da eşi ile çocukları adına tapuda konut kaydı bulunmayan vatandaşlar başvurabilecek.
Ayrıca, başvuruda bulunacak hanelerde aylık net gelirin İstanbul’da 145 bin lirayı, diğer illerde ise 127 bin lirayı geçmemesi şartı aranacak.
Projede kimlere kontenjan ayrılacak?
Proje çerçevesinde şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile üç ve üzeri çocuğu bulunan ailelere özel kontenjan ayrılacak.
Bu kapsamda; şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler için yüzde 5, üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençler için ise yüzde 20 oranında kontenjan ayrılması öngörülüyor.