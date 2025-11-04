Kocaeli'de hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları

'Yüzyılın Konut Projesi' ile hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hazırlıklar sürüyor. Türkiye genelinde uygulanacak projede illere göre konut sayıları belirlenmeye başladı. Hesaplamalarda ise nüfus yoğunluğu, kira artış oranı ve konut talebi gibi veriler dikkate alındı.
Kocaeli'de kaç konut inşa edilecek?
Kocaeli'de 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 10 bin 340 konut yapılması planlanıyor. Kentte, hangi ilçede kaç konut inşa edileceği de belli oldu.
Hangi ilçede ne kadar konut inşa edilecek?
KOCAELİ
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|KOCAELİ
|MERKEZ
|KOCAELİ MERKEZ (BAŞİSKELE,İZMİT,KARTEPE) 4800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|4.800
|2
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|KOCAELİ ÇAYIROVA 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|3
|KOCAELİ
|DERİNCE
|KOCAELİ DERİNCE 90/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|90
İlçe bazında konut dağılımı
|4
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|KOCAELİ DİLOVASI 1750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1.750
|5
|KOCAELİ
|GEBZE
|KOCAELİ GEBZE 2000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|2.000
|6
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|KOCAELİ KÖRFEZ 1200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1.200
Başvuru tarihleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesine başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Proje kapsamında ilk kura çekimlerinin aralık ayında yapılması planlanıyor. 1+1 ve 2+1 daire tiplerinden oluşan konutların ise Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.
Konut bedelleri belli oldu mu?
Konutların başlangıç fiyatlarının 1 milyon 800 bin lira seviyesinde olacağı duyuruldu. Evlerin, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulması planlanıyor.
Aylık taksit tutarlarının ise İstanbul’da yaklaşık 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlaması bekleniyor.
Başvurularda yaş sınırı olacak mı?
Projeye; 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendi adına ya da eşi ile çocukları adına tapuda konut kaydı bulunmayan vatandaşlar başvurabilecek.
Ayrıca, başvuruda bulunacak hanelerde aylık net gelirin İstanbul’da 145 bin lirayı, diğer illerde ise 127 bin lirayı geçmemesi şartı aranacak.
Projede kimlere kontenjan ayrılacak?
Proje çerçevesinde şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile üç ve üzeri çocuğu bulunan ailelere özel kontenjan ayrılacak.
Bu kapsamda; şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler için yüzde 5, üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençler için ise yüzde 20 oranında kontenjan ayrılması öngörülüyor.