Kocaeli'de hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları

Başvurularda yaş sınırı olacak mı?

Projeye; 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendi adına ya da eşi ile çocukları adına tapuda konut kaydı bulunmayan vatandaşlar başvurabilecek.

Ayrıca, başvuruda bulunacak hanelerde aylık net gelirin İstanbul’da 145 bin lirayı, diğer illerde ise 127 bin lirayı geçmemesi şartı aranacak.