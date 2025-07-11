Doğuş Otomotiv'den Irak adımı

Doğuş Otomotiv'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz ile 30 yılı aşkın süredir Türkiye distribütörlüğünü başarıyla yürüttüğümüz Volkswagen A.G. arasında, karşılıklı güvene dayanan köklü iş birliğimizin yeni bir boyuta taşınması amacıyla önemli bir adım atılmış ve bu çerçevede, "Volkswagen" markalı "binek otomobillerin" Irak Cumhuriyeti'ndeki satış ve satış sonrası servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek yeni bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu (Letter of Intent) imzalanmıştır.

