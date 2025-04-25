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Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)

Borsa İstanbul'da dün 1 şirket genel kurulda onaylanan temettü kararını, 1 şirket ise yönetim kurulunun temette teklifini KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:

25 Nisan 2025 | 06:24
Son Güncellenme: 25 Nisan 2025 | 06:35
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK)
Şirket pay başına brüt 1,3586910 TL, net 1,1548873 TL temettü dağıtacak. Tarih henüz belli değil. KAP'a yapılan açıklamada "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)
Mavi Giyim'den yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 1,1720197 TL, net 0,9962167 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs, ödeme tarihi ise 28 Mayıs 2025. Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:
 

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Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
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GERİ
İLERİ
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