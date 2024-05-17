Ege Profil (EGPRO) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. bugün (17 Mayıs) Genel Kurul'da onaylanan temettü kararını KAP'a bildirdi. Şirket 2 taksit halinde pay başına toplamda brüt 6,7917338 TL, net 6,1125604 TL temettü dağıtacak. Taksitler net 3,0562802 TL olacak. 1 taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 27 Haziran 2024. İkinci taksit için hak kullanım ve ödeme tarihleri ise 26 ve 28 Ağustos olacak. İşte şirketten KAP'a yapılan açıklamanın detayları:

EGE PROFİL'DEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirket kar payı dağıtımına ilişkin şu açıklamayı yaptı: