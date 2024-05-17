Ege Profil (EGPRO) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. bugün (17 Mayıs) Genel Kurul'da onaylanan temettü kararını KAP'a bildirdi. Şirket 2 taksit halinde pay başına toplamda brüt 6,7917338 TL, net 6,1125604 TL temettü dağıtacak. Taksitler net 3,0562802 TL olacak. 1 taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 27 Haziran 2024. İkinci taksit için hak kullanım ve ödeme tarihleri ise 26 ve 28 Ağustos olacak. İşte şirketten KAP'a yapılan açıklamanın detayları:
EGE PROFİL'DEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI
Şirket kar payı dağıtımına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 504.152.941,00.- TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nun 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yedek akçe ayrılmamıştır. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin ödenen 359.691.008,85 TL kâr payı avansları düşüldükten ve 2023 yılında yapılan 7.251.219,20 TL tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 151.713.151,35 TL Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu görülmüştür.
- Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 1.141.450.788,22 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nun 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1.tertip yedek akçe ayrılmamıştır. 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin ödenen 359.691.008,85 TL kar payı avansları bu tutardan düşüldükten sonra 781.759.779,52 TL tutarında Kar Payı Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu görülmüştür.
- 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, 550.000.000 TL kar payı dağıtılması, Esas Sözleşme ve TTK uyarınca; 90.564.196,92 genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, brüt 550.000.000 -TL'nin; 80.980.793,82 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 6,7917 TL ( hisse başına brüt % 679.17338), hisse başına net 6.1125 TL (hisse başına net % 611.25604 TL) tutarında Kâr Payı ödenmesine, kar dağıtımından sonra kalan kısmın geçmiş yıl kar ve zararları olarak ayrılmasına ayrıca; ödenecek olan kar payının Şirketin TFRS'ye uygun finansal tablolarında geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, Kar payının 25 Haziran 2024 ve 26 Ağustos 2024 tarihlerinde iki taksit olarak ödenmesi önerisi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.