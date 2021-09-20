BİST-100 Endeksi; geçen hafta içinde sert düşüşlerle 1.420’li seviyelerin altına geriledi. Böylece ilk destek olan 1.425 seviyesi kırıldı ve endeks ikinci desteği olan 1.415 seviyesine yaklaştı.

Ancak uzmanlar; tepki alımlarında 1.425 direncinin hızlı bir şekilde geride kalıp tekrar 1.455 direncinin test edilebileceğini öngörüyor.

Satışların devamı halinde takip edilecek ilk destek 1.415’te bulunurken bu seviyenin kırılması durumunda ana destek olan 1.400 seviyesi gündeme gelebilir.

Bu ortamda uzmanlar, borsadaki ciddi iskontoyu göz önünde bulundurarak en yüksek ağırlığı yine hisse senetlerinde tutmanın faydalı olacağı üzerinde duruyor.

Ancak dolar, altın ve TL varlıklarda da fırsatlar devam ettiğinden dengeli bir portföy oluşturulması önerisi de sürüyor. Bu konudaki ayrıntıları kapak haberimizde okuyabilirsiniz.

PİYASA GÜNDEMİ

22 EYLÜL ÇARŞAMBA

FED, faiz kararını paylaşacak.

23 EYLÜL PERŞEMDE

TCMB, faiz kararını açıklayacak.

24 EYLÜL CUMA

Eylül ayı kapasite kullanım oranı duyurulacak.