Artvin'de arı ve bal turizmi için yeni adım: Apiturizm için düğmeye basıldı

Artvin'de arıcılık ve bal üretiminin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kentin apiturizm potansiyelinin belirlenmesi ve yeni turizm rotalarının oluşturulmasını hedefleyen proje kapsamında, doğal güzellikleri ve yaşamıyla öne çıkan Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde inceleme gerçekleştirildi.
1 aArıcılık ve turizmin buluşması hedefleniyor
Artvin'de arıcılık ve turizmi buluşturmayı hedefleyen ApiTURroute Projesi kapsamında saha çalışmaları yürütüldü.
2 Köyde incelemeler yapıldı
Heyet, doğası ve doğal yaşamıyla ünlü Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde incelemelerde bulundu.
3 Köyün apiturizm açısından taşıdığı potansiyel incelendi
Artvin Valiliği tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen "Artvin'de Apiturizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması ve Yeni Apiturizm Rotalarının Geliştirilmesi" projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, köyün apiturizm açısından taşıdığı potansiyel ele alındı.
4 Çalışmalar değerlendirildi
Proje koordinatörleri Prof. Dr. Aslı Özkırım ve Mustafa Ertekin, Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş ve beraberindeki heyet, gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve yeni apiturizm rotalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.