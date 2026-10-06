ARA
DOLAR
49,17
0,07%
DOLAR
EURO
55,41
0,42%
EURO
ALTIN
6547,00
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Artvin'de arı ve bal turizmi için yeni adım: Apiturizm için düğmeye basıldı

Artvin'de arı ve bal turizmi için yeni adım: Apiturizm için düğmeye basıldı

Artvin'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Şavşat ilçesinde, arıcılığı turizmle buluşturacak yeni rotalar için çalışma başlatıldı. Apiturizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan proje kapsamında ekipler, doğal yaşamı ve zengin florasıyla dikkat çeken Maden köyünde incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Artvin'de arı ve bal turizmi için yeni adım: Apiturizm için düğmeye basıldı

Artvin'de arıcılık ve bal üretiminin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kentin apiturizm potansiyelinin belirlenmesi ve yeni turizm rotalarının oluşturulmasını hedefleyen proje kapsamında, doğal güzellikleri ve yaşamıyla öne çıkan Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde inceleme gerçekleştirildi.

1 aArıcılık ve turizmin buluşması hedefleniyor

aArıcılık ve turizmin buluşması hedefleniyor

Artvin'de arıcılık ve turizmi buluşturmayı hedefleyen ApiTURroute Projesi kapsamında saha çalışmaları yürütüldü.

2 Köyde incelemeler yapıldı

Köyde incelemeler yapıldı

Heyet, doğası ve doğal yaşamıyla ünlü Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde incelemelerde bulundu.

3 Köyün apiturizm açısından taşıdığı potansiyel incelendi

Köyün apiturizm açısından taşıdığı potansiyel incelendi

Artvin Valiliği tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen "Artvin'de Apiturizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması ve Yeni Apiturizm Rotalarının Geliştirilmesi" projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, köyün apiturizm açısından taşıdığı potansiyel ele alındı.

4 Çalışmalar değerlendirildi

Çalışmalar değerlendirildi

Proje koordinatörleri Prof. Dr. Aslı Özkırım ve Mustafa Ertekin, Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş ve beraberindeki heyet, gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve yeni apiturizm rotalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL