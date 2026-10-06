TÜİK açıkladı: Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül dönemine ait mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon verilerini açıkladı.
Verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış aylık artış eylülde yüzde 1,61 olarak gerçekleşti.
Söz konusu artış ağustos ayında yüzde 2,19 seviyesindeydi.
Mal grubunda artış yüzde 1,45
Eylül ayında mal grubundaki aylık yükseliş yüzde 1,45 olarak hesaplandı. Alt kalemlere bakıldığında enerji, yüzde 6,25'lik artışla ilk sırada yer aldı. Taze meyve ve sebze fiyatları ise aynı dönemde yüzde 7,34 geriledi.
Hizmet grubunda aylık değişim yüzde 1,85 artış yönünde gerçekleşti. Bu grupta yüzde 2,17 yükselen diğer hizmetleri, yüzde 2,03'lük artışla kira izledi.